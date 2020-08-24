2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu

Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlayan bekçiler her yıl düzenli olarak alınmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte yeni bekçi alımları yapacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre 400 yeni bekçi alımı gerçekleştirilecek.
400 Bekçi alımı yapılacak!
2020 yılının birinci dönem bekçi adayları olacak bu kişilerin alımlarında sadece erkekler seçilecek. Kısa bir süre içerisinde bekçi alım kılavuzunun açıklanması bekleniyor.
Bekçi başvuru şartları nedir?
- T.C. vatandaşı olmak
- Lise ve dengi okul mezunu olmak
- En az 1.67 boyunda olmak
- Askerliğini yapmış olmak
- 18 ile 31 yaş arasında olmak
- Kamu haklarından yararlanabiliyor olmak
- Bir suçtan dolayı altı ay ve üzeri hapis cezası almamış olmak
- Aftan yararlanmış olmasına karşı yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
- Silah taşıma ve kullanmak için herhangi bir engelin bulunmaması
- Memurluk adına engelin olmaması
- Kanun dışı herhangi bir eylemde bulunmamış olmak
- Uyuşturucu madde tedavisi görmemiş olmak
- Herhangi bir siyasi partiye üye bulunmamak
- Bulunan ilden en az 1 yıldır yaşıyor olmak
Son Güncelleme: 24.08.2020 17:56