2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu

Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlayan bekçiler her yıl düzenli olarak alınmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte yeni bekçi alımları yapacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre 400 yeni bekçi alımı gerçekleştirilecek.

400 Bekçi alımı yapılacak!

Salgın dönemi ile birlikte bekçi alımları ertelenmişti. Birçok aday alımların ne zaman yapılacağını beklerken İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında açıklama yapıldı. Lise ve dengi mezunların alınacağını duyuran EGM, gerekli şartları yerine getiren kişilerden 400 tane yeni bekçi alınacağını açıkladı.

2020 yılının birinci dönem bekçi adayları olacak bu kişilerin alımlarında sadece erkekler seçilecek. Kısa bir süre içerisinde bekçi alım kılavuzunun açıklanması bekleniyor.

Bekçi başvuru şartları nedir?