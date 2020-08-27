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2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi olma şartları nelerdir?

Günümüzde en çok tercih edilen mesleklerden biri olan bekçilik için devlet büyük kadrolar açmaya devam ediyor. Lisans ve lise mezunu olan erkek vatandaşlar, 2020 bekçi alımı olacak mı, bekçi olma şartları nelerdir araştırıyor. Bekçilik mesleği ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:48
2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi olma şartları nelerdir?
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Son yıllarda hayatımıza giren mahalle ve çarşı bekçiliği, birçok yeni mezun ve işsiz vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Yüksek maaş ile işe başlama şansı elde eden bekçilik için 2019 yılında 9 bin alım yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı son açıklamasında, bekçilik için 30 bin kadroları bulunduğunu ve Cumhurbaşkanından emir gelirse sayıyı 40 bine çıkarabileceklerini belirtmişti. Ancak güncel bilgilere göre yeni bir bekçi alım ilanı henüz yayınlanmadı.

Bekçi olma şartları nelerdir?

Mahalle ve çarşı bekçisi olabilmek için adayların bazı şartları yerine getirmesi ve yazılı sınavı başarıyla geçmesi gerekiyor. Bekçi olmak için gereken şartlar ise şöyle sıralanıyor:

-T.C. vatandaşı olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-En az 167 boyunda olmak ve vücut kitle endeksinin 18-27 arasında olması,

-Başvuru yaptığı il de en az bir yıldır yaşıyor olması,

-Askerliğini yapmış olması,

-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02.07.2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından küçük (02.07.1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

- Zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık ve yüz kızartıcı herhangi bir nedenden olayı hapis cezası hükmü bulunmamak,


-Türk toplumunda kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Memuriyete engel bir durumu bulunmamak,

-Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

-Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

-Başvuru tarihlerinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmamak,

-Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak.

Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçilik görevine yeni başlayan bekar lise mezunu bir mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken, lisans mezunu bir mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL’dir.

Bekçilik sınavında ne soruluyor?

Bekçilik için yazılı sınava giren adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltiliyor. 100 puan üzerinden en az 50 puan alan adaylar sınavı başarılı geçmiş kabul ediliyor. Yazılı sınavda adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler’in yanı sıra Genel Kültür soruları da soruluyor.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:48
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