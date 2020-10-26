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2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?

Son zamanlarda herkes tarafından merak edilen bekçi alımları ile ilgili müjde verildi! İstanbul Polis Akademisinin yapmış olduğu duyuruya göre şehre en az 400 bekçi alımı yapılacaktır. Bekçi alımları başvuru koşulları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Tüm bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 03:16
2020 Bekçi alım şartları nelerdir? Hangi banka üzerinden para yatırılması lazım?
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2020 Bekçi Alımları Nasıl Yapılacak?

İstanbul'da 400 güvenlik görevlisi görevlendirilmeye başlandı. Başvurular 19 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında alınacaktır. Adaylar Polis Akademisi'nin resmî web sistemine giriş yapabilecek ve E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Polis akademisinin açıklamasında, adayların diğer duyurulara / ilanlara inanmayarak yalnızca resmî web sitesi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Bekçi adaylarının ön koşulları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  • Başvuru yaptığı il sınırı içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması,
  • Askerlik görevinin bitmiş olması,
  • 18 yaşını doldurmuş (19 Eylül 2002 veya daha önce doğmuş) ve 31 yaşını doldurmamış (19 Eylül 1990 ve sonrası), 18 yaşından sonra yapılan yaş ayarlamalarına düzeltme öncesi yaşın da dahil edilmesi şartıyla,
  • Altıdan fazla hapis cezasına çarptırılmış olsalar bile, zimmete para geçirme, isyan, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas veya başka herhangi bir kötü eylem nedeniyle ağır hapis veya hapis cezasına çarptırılmamış olmak.
  • Türk toplumu kavramlarına göre kötü sayılmayacak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına bağlı tedavi olmaması veya hiç olmaması
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelevlerde, şirket birleşmelerinde, randevularında ve benzeri yerlerde yalnız fuhuş yapmak veya aracılık ve uyum davranışlarına katılmamak, genel ahlak ve ahlaka aykırı çeşitli yazılı, sesli ve görüntülü eserler üretip satmak Kaydedilen materyaller veya kumar, uyuşturucu veya rahatsız edici maddeler ne olursa olsun, adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmemesi, bu fiillerden dolayı idari yaptırım uygulanmaması veya hüküm giymemesi,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti veya siyasi parti yardımcı kuruluşuna üye olmamak,
  • Güvenlik araştırması ve arşiv araştırmasının olumlu sonucu.


Bekçi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Bekçi ön başvurusu PA web sitesinde E-Devlet şifresi kullanılarak yapılacaktır. 2020 güvenlik ücreti olan Halkbank şubesi, ATM makinesi veya intenet bankacılığı aracılığıyla 250 Türk Lirası depozito yatırılması gerekmektedir. İntenet bankacılığı yoluyla para yatırmak isteyenler, şubeler ve ATM'ler aracılığıyla para yatıranlar için önemli olan makbuzu almalıdır. Başvuru sürecinde banka dekontu gereklidir.

Adayların sınav ücretini kendi adlarına ödemeleri gerekmektedir. Para yatırırken adayın adı T.C. Kimlik numarası doldurulmalıdır. 19.09.2020 09:00 - 02.10.2020 17:00 arasında, Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı şubesi / ANKARA "2020/1." Düzenli fuarlar ve mahalle bekçi giriş sınavları hesabına yatırılmalıdır.



Son Güncelleme: 26.10.2020 03:16
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Anahtar Kelimeler:
Bekçi AlımlarıPolis Akademisi
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