2020 balık av sezonu ne zaman başlayacak? Av yasakları ne zaman bitecek?

Türkiye’de Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Marmara’da da son dönemlerde balıkçılık olumlu düzeyde seyretmiyor. Küresel bozulma, yanlış avlanma ve daha pek çok faktör balık çeşitliliğinde azalmalara neden olabiliyor. Söz konusu durumun korunabilmesi için belli tarihlerde balıkçılık yapılmasına izin verilmiyor. Balık av yasakları 15 Nisan’dan itibaren başladı.

Son dönemlerde sofralarda yeterli düzey ve çeşitlilikte balık bulunmuyor. Yılın belirli dönemlerinde uygulanan av yasakları ile balık çeşitliliği ve sayısının artırılası hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli balık av yasağı ile ilgili yaptığı açıklamalarda istisnaları işaret etti. Dileyen balıkçıların ekonomik faaliyetlerini sürdürmek ve halkın yasak sürecinde balık ihtiyacını karşılayabilmek için izin şartları ve belirli kaidelerle uluslararası sularda gırgır ve trolle balık avı yapabileceği aktarıldı. Küçük ölçekli kıyı balıkçıları da kuralları dikkate almak suretiyle uzatma ağlarla avcılık yapabilecek.

Yeni av sezonu Ağustos ayında başlayacak

İç sulardaki av yasakları 15 Mart 2020’de başladı. 15 Haziran’da Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığının yasaklanmasına karar verildi. Akarsulardaysa oltayla Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest kaldı.