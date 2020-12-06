2020 Aralık marketlerin açılış ve kapanış saatleri

2020 aralık ayı süresince marketler açık mı? Marketler hangi zaman dilimlerinde açık? Marketler saat kaç ile kaç arasında ahizmet verebilir?

Tüm dünyayı etkileyen covid-19 virüsü nedeniyle marketlerin hizmet saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Kısıtlamaların asıl amacı vatandaşların marketlerde geçirdikleri süreyi en aza indirerek halkın sağlığını tehdit eden durumları olabildiğince engellemek. Koronavirüs sebebiyle İçişleri Bakanlığınca alınan karar ile market, süpermarket ve bakkalların çalışma saatlerine kısıtlamalar getirildi.

A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi zincir marketlerin hizmet saatleri ve market, bakkalların hizmet saatleri yeni gelen kısıtlamalarla beraber vatandaşın en çok merak ettiği soruların başında geldi. İçişleri Bakanlığınca ilgili valiliklere gönderilen genelge ile marketlerin hizmet verebildiği saat aralıkları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi marketlerin hizmet saatkeri ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!

Marketlerin çalışma sekillerinde öğle tatili bulunmamaktadır. Nöbet yöntemi ile marketler günün 09.00 ve 21.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verir.

A101, BİM, ŞOK, MİGROS Marketler Hangi Saatler Arası Hizmet Verir?

BİM mesai saatleri: BİM günün 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 mesai saatleri: A101, günün 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK mesai saatleri: ŞOK, günün 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

MİGROS mesai saatleri: MİGROS, günün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni kararlar doğrultusunda, günün 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı, covid-19 virüsü salgını ile mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.

Market içerisinde alışveriş yapan kişi sayısı, depolar, idari bürolar vb. Hariç bulunan mevcut alanın onda biri kadar olacak. Öneğin; marketin içerisinde kişilerin hizmetine sunulan alan 200 metrekare ise, içeride bulunan kişi sayısı en fazla 20 olabilecek.

Bütün marketler, içeride aynı anda bulunabilecek en fazla kişi sayısını market girişlerine asarak vatandaşı bilgilendirecek. İçeride maksimum sayıdan daha fazla müşteri olmaması için gereken tüm önlemler alınacak. Market içerisinde maksimum sayıda müşteri varsa, yeni bir müşteri içeri girmek için içeriden bir müşterinin çıkmasını bekleyecek. Markete girmek için bekleyen müşteriler arasında en az bir metre sosyal mesafenin korunması sağlanacak. Market girişine asılacak olan afişlerle sosyal mesafe kuralı vatandaşlara hatırlatılacak.