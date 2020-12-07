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2020 Aralık hacamat takvimi

2020 Aralık hacamat takvimi haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 07.12.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:50
2020 Aralık hacamat takvimi
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Altenatif ve geleneksel tıpta tedavi yöntemlerinden birisi olarak uygulanan hacamata ilgi oldukça fazladır. Uygulama çok uzun yıllardır yapılan ve köklü bir geçmişe sahip bir tedavidir. Hacamat faydalı olduğu kadar bilmeyen kişiler tarafından yapılmamalıdır. Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilen hacamat sünnet sayılmaktadır.

Hacamat Nasıl Uygulanır?

Hacamat sırta vücutta problem olan yerlerin yakınına uygulanır. Deri üstü hacamat iğnesi ile kesilir ve bir bardak benzeri cisimle vakumlanarak orda bulunan kirli kanın vücuttan uzaklaştırılması şeklinde yapılır.

Hacamat ile damarda bulunan tıkanıklıkların önüne geçme kalp ve damar hastalıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Hacamat Yaptırmamalıdır?

Hacamat yapması tavsiye edilmeyen kişiler 70 yaş üstü ve 2 yaşından küçük kişilerdir. Ayrıca kansız kişiler, hamileler ve organ nakli yaptırmış kişiler de hacamat yaptırmamalıdır. Yara ve benlerin bulunduğu bölgelere de hacamat uygulanmamalıdır.

Hacamat Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Hacamat tedavisinin Hicri takvimde ayın 17, 19 ve 21. Gününe denk gelen günlerde yaptırılması tavsiye edilmektedir. Aralık ayı için hacamat yaptırmaya uygun günler 1,3 ve 6 Aralık’tır. Cuma ve Çarşamba günleri hacamat yaptırılması tavsiye edilmemektedir.

Ocak: 22, 24 ve 26 Ocak

Şubat: 11, 13 ve 15 Şubat

Mart: 12, 14 ve 16 Mart

Nisan: 9, 12 ve 14 Nisan

Mayısıs: 10, 12 ve 14 Mayısıs

Haziran: 9, 11 ve 13 Haziran

Temmuz Ayı: 7, 9 ve 12 Temmuz

Ağustos: 6, 9 ve 22 Ağustos

Eylül: 5, 7 ve 10 Eylül

Ekim: 4 ,6 ve 8 Ekim

Kasım: 3, 5 ve 7 Kasım

Aralık: 1, 3 ve 6 Aralık günlerinde hacamat yaptırılması önerilmektedir.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 15:50
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Anahtar Kelimeler:
TakvimAralıkHacamat
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