İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk haykırışı' gündem oldu
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk...

2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan 2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 17.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:50
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Takip Et:

Altenatif ve geleneksel tıpta tedavi yöntemlerinden birisi olarak uygulanan hacamata ilgi oldukça fazladır. Uygulama çok uzun yıllardır yapılan ve köklü bir geçmişe sahip bir tedavidir. Hacamat faydalı olduğu kadar bilmeyen kişiler tarafından yapılmamalıdır. Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilen hacamat sünnet sayılmaktadır.

Hacamat Nasıl Uygulanır?

Hacamat sırta vücutta problem olan yerlerin yakınına uygulanır. Deri üstü hacamat iğnesi ile kesilir ve bir bardak benzeri cisimle vakumlanarak orda bulunan kirli kanın vücuttan uzaklaştırılması şeklinde yapılır.

Hacamat ile damarda bulunan tıkanıklıkların önüne geçme kalp ve damar hastalıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Hacamat Yaptırmamalıdır?

Hacamat yapması tavsiye edilmeyen kişiler 70 yaş üstü ve 2 yaşından küçük kişilerdir. Ayrıca kansız kişiler, hamileler ve organ nakli yaptırmış kişiler de hacamat yaptırmamalıdır. Yara ve benlerin bulunduğu bölgelere de hacamat uygulanmamalıdır.

Hacamat Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Hacamat tedavisinin Hicri takvimde ayın 17, 19 ve 21. Gününe denk gelen günlerde yaptırılması tavsiye edilmektedir. Aralık ayı için hacamat yaptırmaya uygun günler 1,3 ve 6 Aralık’tır. Cuma ve Çarşamba günleri hacamat yaptırılması tavsiye edilmemektedir.

Ocak: 22, 24 ve 26 Ocak

Şubat: 11, 13 ve 15 Şubat

Mart: 12, 14 ve 16 Mart

Nisan: 9, 12 ve 14 Nisan

Mayısıs: 10, 12 ve 14 Mayısıs

Haziran: 9, 11 ve 13 Haziran

Temmuz Ayı: 7, 9 ve 12 Temmuz

Ağustos: 6, 9 ve 22 Ağustos

Eylül: 5, 7 ve 10 Eylül

Ekim: 4 ,6 ve 8 Ekim

Kasım: 3, 5 ve 7 Kasım

Aralık: 1, 3 ve 6 Aralık günlerinde hacamat yaptırılması önerilmektedir.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TakvimAralıkHacamat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnızlığın faydası ortaya çıktı
Yalnızlığın faydası ortaya çıktı
Hırsızlık ile suçlanan zanlının kafasına ingiliz anahtarı ile vurdu
Hırsızlık ile suçlanan zanlının kafasına ingiliz anahtarı ile vurdu
Mahkum ailelerine devletin verdiği destekler nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? Aranan koşullar nelerdir?
Mahkum ailelerine devletin verdiği destekler nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? Aranan koşullar nelerdir?
Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?
Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar

Popüler Haberler

2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2020 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Çocukluk dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Çocukluk final sebebi ne?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masterchef Junior başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2020 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
2021 Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?
Yeni yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisinden sürpriz isim! Sibel Kekilli
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Gelinim Mutfakta 27 Eylül Cuma bilezikleri kim aldı Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi
Destek yeniden arttı! Devletten ev sahibi olmak isteyenlere 30 bin liralık hibe!
Ziraat Bankası 2020 Haziran destekleme ödemeleri sorgulama ekranı erişime açıldı
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Aralık 2020
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir? İntibak zammı ne zaman ödenecek?
Çekilen kredi nasıl iptal edilir? Kredi iptal işlemi nasıl yapılır?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.