2020 Aralık Asker sevk tarihleri ertelendi mi? Asker sevkleri hangi tarihe ertelendi?

Ülkemizde ve dünyada etkisini giderek artıran Covid-19 salgını nedeniyle birçok işlem ve uygulama ileri bir tarihe ertelenmeye devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında asker sevk tarihlerinin değiştiğine ilişkin ifadelere yer verildi. Binlerce kişinin askere gitmek için beklediği bu dönem içinde askerlik sevk tarihlerinin ne zamana ertelendiği araştırılanlar arasında yer aldı.

Asker sevk tarihleri ne zamana ertelendi?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlanan yükümlülerin işlemlerinin ise 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendiği bildirildi. Ertelemenin yalnızca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği bildirilenleri kapsadığı ifade edildi.

Kasım ayındaki sevk planları Aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihlerinde bir değişim olmadığı, bildirildiği gibi 22-24 Aralık tarihlerinde sevklerinin gerçekleşeceği söylendi. Duyu metnine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.