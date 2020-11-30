2020 Araç kış lastiği takmama cezası ne kadardır?

2020 senesinde de diğer senelerde olduğu gibi yolcu ve eşya taşıyan ticari araçların kış lastiği takmaları zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği takmaları zorunludur. Buna göre ilgili kanun kapsamında zorunluluğa uymayan araçların kullanıcılarına belirlenen miktarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihlerde uygulanıyor?

2020 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Tüm yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu her sene 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak 2020 senesinde de ticari araçların kış lastiklerini en geç 1 Aralık’tan itibaren takmaları gerekmektedir. Kış lastiklerinin takılmaması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ile belediyenin denetim birimleri tarafından cezai işlem uygulanabiliyor.

2020 senesinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kurala uymayanlara ilgili ekipler tarafından 776 TL idari para cezası kesilmektedir. Ancak ceza tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2021’den itibaren güncellenecektir.