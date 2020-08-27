2020 anne ve babanın alacağı doğum izni kaç gündür? Anne ve baba için doğum izni şartları nelerdir?

Anne olan çalışan kadınların merak ettiği konulardan bir tanesi doğum izninin kaç gün olduğudur. Doğum izni sadece yeni anne olan annelere verilen izindir. Yeni anneler ise doğum izninin ne kadar olduğunu araştırmaktadır.

Annelere verilen doğum izni kaç gündür?

Anayasa’ya göre iş etiği kararınca hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta doğum sonrasında da 8 hafta olmak kaydıyla toplamda 16 hafta doğum izni alabilmektedir. Doğum izni olarak adlandırılsa da doğum yapan kadınlara verilmesi gereken bir kuraldır. Çalışmak isteyen yeni anneler ise doktordan alacağı rapor ile birlikte çalışmaya erken dönebilmektedir.

Birden fazla bebek sahibi olan kadınlar için resmi olarak uygulanan izin ise 2 hafta uzatılarak 10 hafta olmaktadır. Doğum öncesi 10 hafta olarak verilen izin doğum sonrasında 8 hafta olarak sabit kalmaktadır.

Babalara verilen doğum izni kaç gündür?

Babalık izni adı ile anılan babalara verilen doğum izinleri özel sektör ve devlet memuru olan erkekler için değişiklik göstermektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince eşi doğum yapan babaların on gün babalık iznine çıkmaları gerekmektedir. Özel sektörde ise bu durum 4857 sayılı kanun gereğine 5 gün olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeli personellere verilen babalık izni ise 2 gün olarak belirlenmiştir. Taşeron firmalarda çalışan işçiler için belirlenen babalık izni süresi ise 5 gündür.

Kadınlar için doğum izni şartları nelerdir?

Kadınların doğum izni alabilmeleri için gereken minimum hamilelik sürecinin 32 hafta olması gerekmektedir. Hamile olan çalışan kadın 32. Haftadan sonra doğum izni alarak izne çıkabilmektedir. Çalışmak isteyen anneler ise doktorlardan alacakları raporlar neticesinde hamileliğinin 37. Haftasına kadar çalışabilmektedir. Ancak 37. Haftadan sonra çalışmaları yasaktır.

Erkekler için babalık izni şartları nelerdir?

Erkeklerin babalık izni alabilme durumları 4857 sayılı kanunun ek 2. maddesinde şu şekilde belirtilmektedir.

‘Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi yada evlat edinmesi ya da ana yada babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.’’

Evlenmek

Evlat edinmek

Eşinin vefat etmesi

Çocuğunun vefat etmesi

Annesinin vefat etmesi

Babasının vefat etmesi

Kardeşinin vefat etmesi

Eşinin doğum yapması

Doğum izni nasıl hesaplanmaktadır?

Baba olacak erkek çalışanlar için izin süreleri çalışılan sektöre ve kuruma göre farklılık gösterse de minimum 2 – 5 gün arasındadır. Anneler için ise bu süre doğum e bu süre doğum öncesinde 8 hafta doğum sonrasında da 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak belirlenmiştir.

Doğum izni alabilmek için ne yapılması gerekir?

Doğumu yaklaşan anneler için belirlenen şartlar,

İlk olarak doktordan gebelikten dolayı çalışılmayacağına ilişkin rapor alınmalıdır.

Doktordan alınan çalışamaz raporu anne adayının çalmış olduğu kuruma iletilmelidir

Anne adayının izinli sayılabilmesi için çalmış olduğu yerdeki yetkili kişinin tabip raporunu SGK’nın web sitesine işlemesi gerekmektedir.

Durumlarıdır.

Doğum izninde ödemeler nasıl yapılır?

Doğum iznine ayrılan anneye verilen maaşlar her yıl asgari ücrette ki artışa göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda canlı doğum yapan annelere ek olarak emzirme yardımı ve çeşitli maddi destekler sağlanır.

Doğum izni almadan part - time çalışmak mümkün müdür?

Tam zamanlı doğum izni almak istemeyen anneler talep etmeleri durumunda çalıştıkları yerde part-time olarak çalışmaya devam edebilmektedir. Doğum yapan annenin kaçıncı çocuğu olduğuna bakılarak part-time süreç başlatılabilmetkedir. Bu sayede anneler tam zamanlı çalışıyormuş gibi maaşlarını tam olarak alabilmektedir.

Part-Time çalışan annenin emek süresi ne kadardır?

Çocuk sayısına göre değişiklik gösteren Part-time çalışma şu şekilde belirtilmektedir,

Eğer yeni doğan çocuk ilk çocuksa yarım gün emek verme izni toplamda 60 gündür.

Eğer yeni doğan çocuk ikinci çocuksa yarım gün emek verme izni toplamda 120 gündür.

Eğer yeni doğan çocuk üçüncü çocuksa yarım gün emek verme izni toplamda 180 gündür.

Doğum sonraında part-time çalışmak isteyen anneler için şartlar nelerdir?

Çalışan hanım adına yönelik olarak, doğumdan önceki 680 günde işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

Annelik izninin son bulmasının arkasından annenin 30 gün içinde İŞKUR’a part time emek verme izni için müracaat etmiş olması gerekmektedir.

Toplam haftalık emek verme saatinin yarısı kadar fiilen annenin çalışmış olması gerekmektedir.

Doğum izni için dilekçe nasıl yazılır?