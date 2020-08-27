2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve alım süreci hakkında araştırma yapmaya başladılar. Adalet Bakanlığı şuan için henüz zabıt katibi alımı yayınlamadı. Ancak son gelişmelerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gerekli onayların alınmasıyla birlikte ilana çıkılacağını duyurdu.

Zabit katibi adayları uygulama sınavında verilen metne sadık kalmak suretiyle yanlışsız olarak en az doksan kelime yazmalıdır. Sınavda başarılı olan adaylar içerisinden en çok doğru kelime yazan adaylar Adalet Bakanlığı’na alınacak zabit katibi kadro sayısının 3 katkı kadar kişiyle sözlü mülakata tabii tutulmaktadır.

Zabıt katibi başvurusunda gerekli belge veya belgeler nelerdir?

Başvuruda bulunan adayların;

Bilgisayar veya daktilografi dersini tamamladığına dair sertifika,

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü,

Adalet MYO, adalet ön lisans programı,

Adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okullarda ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belge aslı gerekmektedir.

Zabıt katibi genel şartları nelerdir?

Zabıt katibi kadrolarında istihdam edilecek adayların;

T.C. vatandaşı olması,

İlk kez atanacakların yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olması,

Askerlikle ilişiğinin bulunmaması, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

Kamu haklarından mahrum olmaması,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için;

Yüksekokulların bilgisayar, adalet, adalet ön lisans programı, adalet lisesi veya dengi kurumlardan mezun olması,

En az lise veya dengi okul mezunlarından daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyip son başvuru tarihinden itibaren MEB onaylı veya kamu kurumlarının düzenlediği kurslarda verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olması,

Uygulama sınavından bir hafta önce Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilecek metinlerden sınav esnasında her grup için komisyonca çekilecek kurayla belirlenen ve adaylara verilen yazılı metni bilgisayarda üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazması gerekmektedir.

Uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 kelime yazıp yazmadığı belirlenirken, metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısıyla yazılı içerisinde kelime ve cümle tekrarları sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı dikkat edilecektir. İşlem sırasında yazılan kelime sayısının toplam kelime sayısına oranının yüzde 40’tan fazla olması metnin anlam bütünlüğü taşımadığı kabul edilir.

Zabıt katibinin görevleri nelerdir?

Zabıt katibi olarak istihdam edilen adayların;

Verilen işleri zamanında yapması

Dosya ve evrakları kaydetmesi,

Yargı süreci devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli olarak muhafaza etmesi,

Müzekkereleri yazıp, takip ve tekid yapmak,

Duruşma ve keşif sürecinde hazır olup tutanağı yazıp – imzalamak,

Karar ve tutanakların başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Cumhuriyet savcısı tarafından bildirilen şekilde yazmak,

Fiziki olarak bilirkişilere teslim edilmesi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,

Tebligat hazırlamak,

Dizi pusulası düzenlemek,

İşi biten dosyaların arşive kaldırılmasıdır.