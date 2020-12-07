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2020/49 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yayınlanan 2020/49 bedeli ödenecek ilaçlar listesi açıklandı. İçeriğimizden bu ilaçların neler olduğuna ulaşabilirsiniz

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:28
2020/49 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi
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Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla alakalı ara ara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklamalar yapılmaktadır. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2000’li yıllardan bugüne geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8.797 olarak belirlendi. Listeye yeni olarak giren 1’i kanser, 5’i diyabet ve 8’i solunum hastalıkları ilacı olmak üzere 65 tane daha ilaç alındı. Bunların 63’ü yerli üretim olmak beraber toplam sayı 8.862’ye ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme kapsamına alınan kanser ilaçlarının toplam sayısı 737’si yurtiçi, 75’i yurtdışı menşeili olan 812 ilaç olduğunu ve 2002 yılından bu yana kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru 3,1 iken bugün genel sağlık sigortası ile birlikte 9,9 çıktığını söyledi.

Geri ödeme kapsamındaki ilaçların listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandaşların ihtiyaçlarına göre geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar listesini düzenleyerek paylaştı.

  2020/49 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:28
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Sosyal Güvenlik Kurumu2020/49Ilaçlar Listesi
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