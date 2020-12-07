2020/49 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla alakalı ara ara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklamalar yapılmaktadır. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2000’li yıllardan bugüne geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8.797 olarak belirlendi. Listeye yeni olarak giren 1’i kanser, 5’i diyabet ve 8’i solunum hastalıkları ilacı olmak üzere 65 tane daha ilaç alındı. Bunların 63’ü yerli üretim olmak beraber toplam sayı 8.862’ye ulaştı.

Geri ödeme kapsamındaki ilaçların listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme kapsamına alınan kanser ilaçlarının toplam sayısı 737’si yurtiçi, 75’i yurtdışı menşeili olan 812 ilaç olduğunu ve 2002 yılından bu yana kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru 3,1 iken bugün genel sağlık sigortası ile birlikte 9,9 çıktığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandaşların ihtiyaçlarına göre geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar listesini düzenleyerek paylaştı.

2020/49 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ