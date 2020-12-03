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2020-2021 Memurların çalışma ve mesai saatleri değişti mi?

2020-2021 memurların çalışma ve mesai saatleri değişti mi soruları merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruyla kamu personellerinin yeni mesai saatleri açıklandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 16:43
2020-2021 Memurların çalışma ve mesai saatleri değişti mi?
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Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Alınan yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere birçok yasak yeniden uygulanmaya başlandı. Yeni kısıtlamaların ardından kamu kurumlarının mesai ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

2020-2021 kamu çalışanları mesai saatleri nasıl oldu?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yeni kısıtlamalara ilişkin 30 Kasım 2020 tarihinde bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda 2 Aralık Çarşamba günü itibariyle devlet kurumlarının mesai saatleri sabah 10:00 ile akşam 16:00 olarak değiştirildi. Mesai saatlerinin yanı sıra personellerin servis saatlerinin de değişeceği bildirildi.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehir belediyeleri olmak üzere 81 ilde kamu kurumlarının mesai saatleri değiştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbirler kapsamında İstanbul’da kamu kurumlarının 10:00 ile 16:00 arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Uygulama 2 Aralık Çarşamba günü itibariyle yürürlüğü girdi.



Son Güncelleme: 03.12.2020 16:43
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KamuPersonelMesai
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