Dijital ortamda alınan her ürünü evlere kadar teslim eden kargo şirketleri, yaşanılan pandemi süreci ile birlikte daha çok önem kazanmıştır. Dünya çapında fazlaca önem taşıyan bu şirketler her türlü ürünleri ilden ile hatta ülkeden ülkeye taşıyarak hizmet vermektedir. Birçok konuda sert eleştirilerin de hedefi olan kargo şirketleri olabildiğince müşterilerini memnun etmeye çalışmaktadır.

Kargo şirketi nedir? Ne iş yapar?

İlden ile ülkeden ülkeye her türlü taşımacılık işlemini yapan şirketlere kargo şirketi denmektedir. Bu şirketler mektuptan kana, ev aletlerinden kozmetiğe kadar birçok alanda taşımacılık işlemi yapmaktadır. Bu işlemleri taşınan ürünlere göre ücretlendiren şirketler, bu ücretlendirmeleri yaparken, taşınan ürünün ağırlığını baz almaktadır.

2020-2021 en hızlı ve en güvenli kargo şirketi hangileridir?

Birçok ürünü müşterilerinin evine kadar teslim eden kargo şirketleri, olumlu ve olumsuz eleştirilerinde merkezindedir. Dijital alışverişlerin çoğaldığı günlerde yapılan alışverişleri müşterilerine teslim eden firmalar, bu teslimatlarda yaşanan aksaklıklar, geç teslimat ve kişiye teslim edilmeyen ürünler gibi durumlarda çokça eleştiri almaktadır. Bu konuda kargo alacak kişiler araştırma yaparak en hızlı ve güvenilir kargo şirketini tercih etmek istemektedir.

En hızlı kargo şirketi PTT Kargo mu?

Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden birisi olan PTT Kargo, ülkemizin dört bir yanında bulunan binlerce şubesi sayesinde tüm müşterilerine kolayca ulaşabilmektedir. Bu konuda hızlı ve güvenilir olan firma, diğer firmalara göre şube sayısı ve ülkenin en ücra noktalarına bile taşımacılık yapması ile müşteri güveni kazanmıştır.

En hızlı kargo şirketi Yurtiçi Kargo mu?

Büyük intenet alışveriş siteleri ile anlaşması bulunan Yurtiçi Kargo, bu sitelerden yapılan alışverişlerde müşterilere altenatif olarak sunulmaktadır. Binlerce kişi tarafından tercih edilen kargo şirketi, kısa teslimat süresi konusunda müşteri memnuniyeti kazanmıştır. Müşteriler tarafından sevilen kargo şirketi, Türkiye genelindeki şube sayısı ile bu alanda büyük firmalardan birisidir.

En hızlı kargo şirketi MNG Kargo mu?

En hızlı kargo şirketi UPS Kargo mu?

Kargo şirketleri arasında en eski firmalardan birisi MNG Kargodur. Eskiden gelen alan tecrübesiyle birlikte sektörde büyük bir yer kaplayan firmanın en çok rekabet halinde bulunduğu firma Yurtiçi Kargodur. Büyük bir firma olan ve müşterilerinin eleştirilerini dikkate alan firma, bu konuda oldukça dikkat çekmektedir.

Diğer kargo şirketlerine göre ülkemizde yeni olan UPS kargo, hızlı büyüyen ve kısa sürede ün kazanan bir kargo şirketi olarak göze çarpmaktadır. Bu gelişmedeki en büyük etki sorunsuz teslimatlar ve müşteri memnuniyetidir.

En hızlı kargo şirketi Kolay Gelsin mi?

2018 yılında kargo alanına giriş yapan Kolay Gelsin, az ekip çalışanı ve az şubesi ile birlikte geniş kitlelere ulaşamamıştır. Ancak şirket az müşteri portföyü ile birlikte yüksek kalitede bir hizmet ağı oluşturmuştur.

En hızlı kargo şirketi TNT Kargo mu?

FEDEX’e bağlı olarak ülkemizde hizmet veren TNT Kargo hem yurt içi hem de yurt dışı kargo taşımacılığı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Yüksek kalitede taşımacılık ve erken teslimat imkanı sağlayan şirket bu konuda müşterileri tarafından tam not almaktadır.

En hızlı kargo DHL Kargo mu?

Yurt içi kargo taşımacılığına kıyasla daha çok yurt dışı taşımacılık işlerine ağırlık veren DHL Kargo, bu alanda yüksek kalite taşımacılık anlayışı ile rakiplerinin bir adım önündedir. Yurt içi taşımacılığa göre daha zor olan yurtdışı taşımacılığını başarılı bir şekilde gerçekleştiren şirket, bu konuda hızla gelişmektedir.

En hızlı kargo şirketi HepsiExpress mi?

Hepsiburada adlı alışveriş sitesinin çatısı altında kurulan HepsiExpress, intenet sitesinden yapılan alışverişlerde müşterilere hizmet vermektedir. Yeni bir oluşum olan kargo şirketi hakkında detaylı bir bilgi bulunmazken, bu konuda site kullanıcıları memnun olarak gözükmektedir. Maliyet olarak diğer firmalara göre kendi sitelerinden yapılan alışverişlerde uygunluk gösteren HepsiExpress, az olan müşterilerine oranla olabildiğince yüksek kalitede hizmet vermeyi hedeflemektedir.