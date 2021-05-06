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2014 yılında hastanede hastasına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan hasta bakıcı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Samsun'da görev yaptığı hastanede tedavi altında olan bir kadın hastaya hastane içerisinde tecavüz ettiği iddiası ile yargılanmış olduğu mahkemede 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 çocuk babası hasta bakıcı, cezaevinin yolunu tuttu. İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:42
2014 yılında hastanede hastasına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan hasta bakıcı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
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Samsun'un İlkadım Hastane Mahallesi'nde yer alan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 2014 senesinde yaşanan akıllara durgunluk veren olayda iddialara göre, Sinop'tan olay yaşanmazdan 8 gün evvel tedavi olmak için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gelen, olayın yaşandığı gün 30 yaşında olan C.K. isimli kadın, memur kadrosunda yer alan fakat hastanede hasta bakıcı olarak görevli olan evli ve 2 çocuk babası C.H.'nin (57) kendisini kapalı hastalara özel olan alana atmakla tehditte bulunarak tecavüz ettiğini söyledi.

Hasta bakıcı, hastaya tecavüz etti

Şikayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve tutuklanan C.H. yargılanmış olduğu Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 sene hapis cezası aldı.

Cezaevinden tahliyesinin verildiği belirlenen C.H.'nin 20 sene hapis cezasının kesinleşmesi sonrasında hakkında yakalama kararı verildi.

Jandarma devreye girdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı C.H.'yi yakaladı.

Samsun Adliyesine sevk edilen C.H. adli işlemler sonrasında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinin yolunu tuttu.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
HastaBakıcıTecavüzSamsun20Sene
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