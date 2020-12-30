2002 doğumlular ne zaman askere gidecek, ne zaman muayene olmaya başlayacak?

2002 doğumlular ne zaman askere gidecek?

Kanunu’nun 1111 sayılı maddesine göre askerlik yaşı 20’dir. Yaş hesabı ise yıl olarak yapılır. Bu doğrultuda 2002 doğumlu olan erkekler 2022 yılından önce askere gidemezler. Askerlik yaşı hesabı yaparken 2002 yılının başında veya sonunda doğmuş olmak bir şey ifade etmez.

Bahsettiğimiz üzere 2002 doğumlu erkekler 2022 yılında askere gidecekler. Asker alımlarında 4 celp dönemi vardır. Bu dönemler Şubat, Mayısıs, Ağustos ve Kasım’dır. 2002 doğumlu bir kişinin ise hangi celp döneminde olacağını öğrenmek için genel celp dönemine bakılmalıdır. Kişinin hangi celp dönemine bağlı olduğu ise nüfus cüzdanının arkasında olan nüfusa kayıtlı olduğu il ilçenin askere kaç kişi gönderdiğine göre belirlenir. Celp dönemi belirlenirken doğum tarihi veya yeri fark etmez.