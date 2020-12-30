2002 doğumlular ne zaman askere gidecek, ne zaman muayene olmaya başlayacak?

2002 doğumlular ne zaman askere gidecek?
Bahsettiğimiz üzere 2002 doğumlu erkekler 2022 yılında askere gidecekler. Asker alımlarında 4 celp dönemi vardır. Bu dönemler Şubat, Mayısıs, Ağustos ve Kasım’dır. 2002 doğumlu bir kişinin ise hangi celp döneminde olacağını öğrenmek için genel celp dönemine bakılmalıdır. Kişinin hangi celp dönemine bağlı olduğu ise nüfus cüzdanının arkasında olan nüfusa kayıtlı olduğu il ilçenin askere kaç kişi gönderdiğine göre belirlenir. Celp dönemi belirlenirken doğum tarihi veya yeri fark etmez.
Son Güncelleme: 30.12.2020 12:44