2000/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet giriş kasım celbi askerlik yerleri sorgulama

2020'de askerlik yapacak bir vatandaş, kasım ayında askerlik yeri ne zaman belirlenecek sorusunun cevabını inceliyor. Kasım ayında askeri yerler ne zaman aranacak. 2020'deki arama Asker adayı tarafından inceleniyorlar. 2000/4 askerlik yerleri açıklandı. 23 Ekim Cuma günü duyurulacak olan mahkeme celbi için Kasım seçim ve sınıflandırma sayfasında sizler için bilgi arıyorduk. Askerlik yapmak isteyen ordu adaylarının gözleri askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorusunun cevabına odaklanırken, Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılında askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt olarak Kasım ayını bekledi.

2000/4 askerlik yerleri sorgula

Milli Savunma Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada, askeri konumun ilan tarihinin 23 Ekim olduğunu, 2000/4 askeri konumunun ise 23 Ekim 2020 tarihinde e-devlet aracılığıyla askere katılmakla yükümlü kişilere duyurulacağını bildirdi. Kasım ayında orduya katılacak yurttaş askerler, askerlik hizmetini yapmak için can atıyor. İlk olarak koronavirüs testi başvurusunda Kasım ayındaki mahkeme celbi askerlik hizmetinin yerini açıkladı. Ücretli hizmet ve uzun süreli hizmet için, 2000 yılında doğan kişilerin görevlerini tamamlaması birkaç gün sürüyor. 2000/4 askerlik hizmetinin yeri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, sınıflandırma sonucunun bu akşam Kasım celbi açıklanacağı düşünülüyor.

Askere gitmek üzere olan vatandaşlar, hizmetin ilk saatinden itibaren araştırmalarına başlar. Bugün itibari ile 2000/4 askerlik yerleri 23 Ekim 2020 tarihinde e-devlet aracılığıyla ilan edilmiştir. Kasım ayında orduya katılacak olan askerler ve maaşlı askerler, e-devlet üzerinden orduya katılacakları şehir ve yeri öğrenebilecekler.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay / astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri ​​aşağıdaki gibidir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

Askerlik yerleri nasıl öğrenilecek?

Askerlik hizmetleri ve bedelli askerlik hizmetleri için 2000 doğumlular bu yıl askere gidecek Erler, Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan e-devlet şifresinin yanı sıra askerlik hizmet noktalarına da ulaşabilecek. Askerlik sorgulama sürecinde e-devlet üzerinden askerlik hizmet yerlerinin tamamlanması kolaydır. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanlig