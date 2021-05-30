200 metrelik kuyuya düşen genç ağır yaralı olarak çıkarıldı

Üzücü olay bugün Muğla Fethiye'de yaşandı.

Fethiye'de yaşayan 18 yaşındaki Mert Karaman isimli genç bugün öğlen saatlerinde gezinti için evinden çıktı. Mahallede gezinen genç bir anlık dikkatsizliği sonucu krom madeni çıkarmak için açılmış ve yaklaşık 200 metre derinlikte olan bir kuyuya düştü.

Durumu fark eden çevredekileri hemen ekipler ihbar etti ve AKUT, UMKE ve 112 sağlık personeli kısa süre içinde bölgeye intikal etti ve çalışmalar başladı.

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrasında 18 Yaşındaki Mert Karaman düştüğü maden ocağından çıkarıldı. Genç olay yerinden yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, Karaman'ın durumunun kritik olduğu aktarıldı.