200 bini ağırlayan çilek tarlası! Çilekleri toplayanlar satın alabiliyor

3 yıl önce şehir merkezinden uzaklaşıp Adana’ya gelen Emre Yıldırım (25) çilek ekili dönüm tarlası ile uğraşmak için kolları sıvıyor. Kendisi gibi doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların yeni durağı olan çilek tarlası, binlerce kişiyi ağırlıyor.

Ülkemizde görülen koranavirüs salgını son bulmadığı için Emre Yıldırım 60 dönüm ile ekim yapmaya karar verdi. Tarla ilk 15 bin kişiyi misafir ederken şimdi 200 bin çilek severleri bulduğunu açıklayan Emre Yıldırım: “Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, topladıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 15 TL'ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz" dedi.





Adana’nın 30 kilometre uzağında ki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde 2018 yılından itibaren 10 dönüm çilek üretmeye başlayan genç girişimci Emre Yıldırım, tarlasını büyüterek birçok kişinin rahat nefes alması için ilk geldiği yerin çilek tarlası olduğunu söyledi.





Kendi elleri ile çilek toplayan vatandaşların yüzündeki mutluluğu gören Yıldırım, tarla da fotoğraf çektirenlerin sayesinde büyüdüğünü söyledi. Tarlaya ilk 15 bin ikinci yıl 300 bin kişinin geldiğini aktaran Emre Yıldırım, pandemi döneminde sıkılan kişiler ellerine sepet alıp koşarak buraya geldiğini söyledi.

Çilek tarlasının daimî müşterisi olan hemşire Esra Cangül (33) yaz aylarının gelmesi ile birlikte kendini doğaya bıraktığını söyledi. Cangül, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanı olduğum için kapalı alanda maskeyle çok fazla vakit geçirdim. Açık havada olmak bana iyi geliyor.” ifadelerini kullandı.