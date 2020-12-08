İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Tedbirler kapsamında 20 yaş altı hafta içi 13.00-16.00, 65 yaş üstü ise 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Bunun yanında genelge ile birlikte bu yaş grubundaki vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı da bildirildi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman dışarı çıkacak?

Bakanlığın yayınladığı genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi. Kısıtlama doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00; 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Böylece taşıyıcı grup olan genç ve çocuklar ile riskli grupta bulunan 65 yaş üstünün aynı anda dışarıda olması engellenecek.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise her iki grupta dışarı çıkamayacak. Market, bakkal, kasap, kuruyemişçi ve fırınların hizmet verdiği 10.00-17.00 saatleri arasında evlerde olmaları gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olduğu saatlerde dışarıda olduğu tespit edilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara idari para cezası uygulanacaktır.