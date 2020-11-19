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20 yaş altı sokağa çıkma yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ülke genelinde alınan sokağa çıkma yasağının hangi gün ve saat aralıklarında olacağı merak konusu oldu. Devlet yetkililerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Pek çok vatandaş yürürlüğe giren yasak hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:30
20 yaş altı sokağa çıkma yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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20 yaş altı sokağa çıka yasağı ne zaman başlayacak? Saat kaçta başlayacak? 20 yaş altında olan gençlerimiz sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını merak etmeye başladı. Yasak ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Yayımlanan genelgede, İçişler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınmış olan kararların doğrultusunda yeni Covid-19 tedbirlerinin uygulanabilmesi için salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturmakta olduğu riskin yönetimi, sosyal izolasyon temini, fiziki mesafe korunması ve bu hastalığın yayılma hızını kontrol altına almak amacıyla Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusuyla pek çok tedbirlerin getirildiği açıklandı.


Covid-19’un yayılması ve bulaşmasının son zamanlarda bütün ülkelerde artış yaşandığının, özellikler Avrupa’da salgının yayılma hızının görülmesi sebebiyle yeni tedbirler alınacağına işaret eden genelgede, ülkemizde de kontrollü sosyal hayatın temel kuralları olan temizlik, maske ve sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra hayatımızın her alanında uygulanması gereken kural ve önlemin belirlendiği vurgulanmıştır.

Genelge kapsamında, Cumhurbaşkanının liderliğinde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar kapsamında yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü akşam 20:00 itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Alınan kararlar kapsamında alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

20 Yaş Altına Kısıtlama

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri olanlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında 1 ocak 2001 yılında ve sonrasında doğmuş olan 20 yaş altı kişilerse gün içinde 13:00-16:00 saat aralığında sokaklara çıkabilecek. Bu saatler haricinde belirtilmiş olan yaş grubundaki kişilerin sokaklara çıkması kısıtlanacaktır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:30
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SokağaçıkmaYasağıHafta Sonu65 Yaş20 Yaş Altı
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