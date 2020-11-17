Tüm bakanların katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir ve özellikle 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?

Erdoğan kabine sonrasında kameraların karşısında yapmış olduğu açıklamada, 65 yaş ve üstü için tedbir kapsamında uygulanan belirli saatlerdekuralının artık çalışanlar hariç 20 yaş altında ki gençleri de kapsadığını duyurdu.

Öte yandan hastalık ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara saat:10.00 - 16.00 arası dışında ki saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı.

Hafta sonları saat:10.00- 20.00 arası kısıtlama olacak

Toplantında alınan bir diğer kısıtmala kararı ise hafta sonları herkesi kapsayacak şekilde cumartesi ve pazar günleri tedarik ve üretim zincirini aksatmayacak şekilde saat:10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak