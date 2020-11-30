20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında 20 yaş altındaki kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. 20 yaşın altındaki gençler hangi saatler arasında dışarı çıkabileceklerini araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 20 yaş altındaki kişilerin saat 13:00’dan 16:00’a kadar dışarı çıkabileceklerini bu saatler dışında sokağa çıkan kişilere idari para cezası uygulanacağına yer verildi.

Muaf olan kişiler

Genelgede 1 Ocak 2001 tarihi ve sonrasında doğan 20 yaşın atındaki kişiler hafta içi ve dışında saatler 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkabilecek.

Alınan karar sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki kişilerin velilerinin yanında olması kaydıyla şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. Öte yandan çalışan kişilerde söz konusu yasağın dışında tutulacak.

Bu kişilerin yanı sıra üniversitelerde teknik eğitimleri olan yüz yüze eğitim alan 20 yaş altındaki kişiler ders programlarına göre izinli olacak. Ayrıca milli sporcular ve profesyonel sporcu olan kişilerde antrenman, karşılaşma ve seyahat durumlarında dışarı çıkabilecek.