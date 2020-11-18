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20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve sokağa çıkma izni

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar merak edilmeye devam ediyor. Özellikle 20 yaş altı genç vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği araştırılırken açıklamalarda sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı gençler için kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve sokağa çıkma izni
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65 yaş üzeri vatandaşlar için uzun zamandır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları sonrasında 20 yaş altı gençler için de uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması büyük merak uyandırdı.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

17 Kasım tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında vatandaşın gözü kulağı yapılacak açıklamalarda. Vakalarda ki artış sonrasında Cumhurbaşkanı 65 yaş üzeri olan sokağa çıkma kısıtlamalarının aynısının 20 yaş altı gençler için de geçerli olacağı belirtildi.

Erdoğan ’20 yaş altı içinde geçerli’


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında, ’65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışanlar hariç olacak şekilde 20 yaş altı içinde geçerli olacak.’ Dedi.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı?

Yapılan son dakika açıklamalarına göre 65 yaş altı için uzun zamandır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 20 yaş altı gençler içinde geçerli olacak.

20 yaş altındaki genç vatandaşlar için ilk zamanlarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 21 – 22 Kasım hafta sonu için geçerli olacak.



Son Güncelleme: 18.11.2020 00:01
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CumhurbaşkanıKısıtlamalar20 Yaş Altı
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