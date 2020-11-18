20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve sokağa çıkma izni

65 yaş üzeri vatandaşlar için uzun zamandır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları sonrasında 20 yaş altı gençler için de uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması büyük merak uyandırdı.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

17 Kasım tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında vatandaşın gözü kulağı yapılacak açıklamalarda. Vakalarda ki artış sonrasında Cumhurbaşkanı 65 yaş üzeri olan sokağa çıkma kısıtlamalarının aynısının 20 yaş altı gençler için de geçerli olacağı belirtildi.

Erdoğan ’20 yaş altı içinde geçerli’

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında, ’65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışanlar hariç olacak şekilde 20 yaş altı içinde geçerli olacak.’ Dedi.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre 65 yaş altı için uzun zamandır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 20 yaş altı gençler içinde geçerli olacak.

20 yaş altındaki genç vatandaşlar için ilk zamanlarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 21 – 22 Kasım hafta sonu için geçerli olacak.