20 Yaş Altı İçin Haftasonu Yasakları

20 Yaş Altı Dışarı Çıkış Saatleri

20 yaş altının hafta sonu hangi zaman dilimlerinde sokağa çıkabilecekleri büyük bir merak konusu oldu. 20 yaş altı gençler hangi saatler arasında hangi günler dışarı çıkabilir?.. İşte ayrıntılar..

20 yaş altı gençler hangi zaman dlimlerinde sokağa çıkabilir? 20 yaş altı kişiler hafta sonu dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı kişiler yeni getirilen kısıtlamalar sonucu markete gidebilir mi? Hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkabilen 20 yaş altı kişiler hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıtlamalarla İlgili Açıklama yaptı

Yeni önlemleri uygulamaya koymaya karar verdik. Hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 arası, tedarik ve üretim zincirlerinde bir aksaklık durumu söz konusu olmayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hali hazırda online olan eğitimler yıl sonuna kadar online şekilde devam edecek. Restoranlar, alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sinema salonları yıl sonuna kadar hizmet vermeyecek. Restoranlarda oturarak yeme içme olmayacak, restoranlar sadece paket servisle hizmet verebilecek.

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları İle İlgili Yeni Genelge Yayınlandı

Tüm yurtta; 10.00 ile 13.00 saatleri dışında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. 20 yaş altı kişilerin (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) günün 13.00 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır ( çalıştıklarını belgeleyen SGK/çalışma kaydı vb. Belgeleri ibraz edenler hariç.) belirtilen saatler dışında, belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

Bir sonraki karara kadar hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklanmıştır.