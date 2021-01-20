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20 Ocak vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 20 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Son 1 gün içinde 6 bin 435 vaka tespit edilirken, 159 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 20:21
20 Ocak vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 20 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs testi sayısı 168 bin 894 olurken, korona virüs vakası tespit edilen kişi sayısı ise 6 bin 435 olarak açıklandı.

Test sonucu pozitif çıkan 752 kişi ise semptonlar sebebiyle hastaneye yatırıldı. 

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 159 kişi daha arttı ve toplam can kaybımız 24 bin 487 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise 2 bin 102 olarak açıklandı.

20 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 20.01.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vaka Tablosu20 OCAK VAKA
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