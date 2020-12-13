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20 metrelik uçurumda 15 saat mahsur kaldılar

Kastamonu Doğanyurt'ta geçirdikleri trafik kazası sonrasında uçuruma yuvarlanan motosiklette bulunan çift 15 saat kurtarılmayı bekledi. Yaşlı çiftten 69 yaşındaki Mustafa Gün hayatını kaybederken eşi Zarife Gün 15 saat sonra kurtarıldı.

13 Aralık 2020 Pazar 15:17
20 metrelik uçurumda 15 saat mahsur kaldılar
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Üzücü kaza gece saatlerinde Kastamonu Doğanyurt ilçesinde meydana geldi.

69 yaşındaki Musfata Gün ve eşi Zarife Gün kızlarını ziyaret ettikten sonra kendi evlerine giderken üzerinde oldukları sepetli motosiklet kontrolünü kaybederen 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada motosikleti süren Mustafa Gün düştükleri uçumunun 12.metresinde motosikletin altında sıkıştı eşi ise 20 metrelik uçumunun en dibine düştü.

 Motosikletin altında kalan eşine ulaşamayan Zarife Gün, gecenin karanlığında da yola çıkamayınca yaklaşık 15 saat boyunca ormanda mahsur kaldılar. Yaşlı çift gece boyunca kona çaldı ve gürültü yaptı ancak kimseye seslerini duyuramadılar.

Sabaha karşı o bölgeden geçen bir vatandaş kazayı gördü ve durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kazada uçuruma düşen çifti hemen çıkartıp ilk müdahaleyi yaptıkan sonra hastaneye kaldırdı.i. Ormanda uçurumda 15 saat boyunca motosikletin altında kalarak yaşam mücadelesi veren Mustafa Gün, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Zarife Gün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:17
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Anahtar Kelimeler:
KastamonuTrafik KazasıDoğanyurt
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