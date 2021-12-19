20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?

Kısıtlı sermayeye sahip olan birçok girişimci yeni bir iş kurmak için araştırmalar yapıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimciler için 20 bin lira sermaye ile iş kurulabilecek sektörleri listeledik.
İş fikri seçerken nelere dikkat edilmelidir?
iş kurmak isteyen kişiler öncelikle popüler sektörleri araştırıp sektörler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sonrasında iş kolundaki hedef kitle belirlenmeli ve buna göre adım atılmalıdır. Son olarak ise kâr sağlamak için finansman imkanları değerlendirilmelidir. Bu hususlar iyice araştırıldıktan sonra iş fikri seçilmelidir.
20 bin lira sermaye ile hangi işler yapılır?
Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak herkesin hayalidir. Elinde kısıtlı bir sermaye bulunan kişiler de çok kazandıran sektörlere adım atarak yüksek kârlı ve uzun süre ayakta kalabilecek işletmelere sahip olabilirler.
Yeni bir iş kurarken işin en zor kısmı hangi işi yapmak istediğinize karar vermektir. Bu konuda tecrübeliyseniz kolayca seçim yapabilirsiniz ancak yeni girişimciyseniz mutlaka araştırma yapmalı ve talebin en çok olduğu alanlarda iş kurmalısınız. Karar aşamasından sonra işlek yerlerde bulunan ve kirası daha uygun bir işletme kiralamak yerinde olacaktır.
20 bin lira sermaye ile yapabileceğiniz işlerden bazıları şunlardır:
3D yazıcılar ile tasarım
Açık parfüm bayiliği
Tasarım ürünleri satışı
Antika eşyaları yenileme ve tamir etme
Oto kokusu üretimi
Böcek yetiştiriciliği
Araç takip sistemi
Balık ve balık yumurtası üretim çiftliği
Bardakta mısır satışı
Cep telefonu ve elektronik cihaz tamiri dükkanı
Bebek spa ve aile yaşam merkezleri
Bebek ve doğum fotoğrafçılığı
Çay ocağı
Butik pastacı
Çocuklar için etüt ve oyun merkezleri
Çevirmenlik
Yeşil temizlik hizmeti
Danışmanlık
Çilingir dükkanı
Çağrı merkezi
Dans okulu
e-ticaret
tekstil sektöründe butik açmak
Dondurmacı
Evde yaşlı bakım hizmeti
Dizi sitelerine alt yazı hazırlamak
Drone ile düğün, nişan, kısa ve sünnet gibi organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimi yapmak
Dijital pazarlama ve SEO eğitimleri vermek
Dijital editörlük ve freelance işler
Güzellik salonu açmak
Sosyal medyada ürün satışı
Evcil hayvanlara özel oyuncak yapımı
Nakliyecilik
Forum sitesi kurulumu
Teraryum hazırlama işi
Kahvaltı evi
Kahve dükkanı
Kişiye özel antrenörlük
Kokulu sabun ve kokulu mum dükkanı
Korku evi oyunu organizasyonu
Kozmetik dükkanı
Makale yazarlığı
Limon üretimi
Mobil uygulama yazılımları
Logo tasarımı
Meyve suyu satış yeri
Minyatür bahçe yapımı
Network marketing
Düğün, nişan, kına organizatörlüğü
Oto lastikçi
Oto kurtarıcı
Okul kantini açmak
Paintball sahası kurmak
Radyo kanalı
Rüzgar enerjisi ve elektrik üretimi
Organik ve doğal oyuncaklar yapımı
Parti malzemeleri dükkanı
Seyyar satıcı olarak pilav satışı
Sigorta acente bayiliği
Takı, kıyafet tasarım dükkanı
Tarla işçiliği
Su satışı için bayilik
Tatlıcı dükkanı açmak
Aktar dükkanı açmak
Vegan ürünlerin satışı için dükkan açmak
Web sitesi tasarımı
Yarasa gübresi yetiştiriciliği
Yaşam koçluğu
Yoga ve pilates salonu
Spor salonu açmak
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
Araba al sat yapmak
Kripto para, tarım gıda ürünleri, takı, iç ve dış giyim, altın ve gümüş gibi yatırım araçları
AVM’de stand açmak
Balık av malzemeleri dükkanı açmak
Çiçekçi dükkanı açmak
Çin’den ürün getirip satışını yapmak
Döner salonu açmak
Havlu üretimi ve satışı
Mantar yetiştiriciliği
Çilek yetiştiriciliği
Orta düzeyde market açmak
Oto yedek parça dükkanı
Sakın koyunu yetiştiriciliği
Oto tamir dükkanı
Halı yıkamacılığı
Büfe
Oto aksesuar dükkanı
Toptan elektrik malzemeleri alış ve satışı
Toptan tekstil ürünleri alıp satmak
Tuhafiye dükkanı açmak
-20 bin lira sermaye ile tavuk, et ve balık döner salonu açmak günümüzde oldukça kârlı bir iş koludur. Bunun yanında fast food dükkanı, çiğköfteci de açılabilir.
Dükkan ve işyeri kiralanarak pet shop, kırtasiye, tuhafiye, çiçekçi gibi dükkanlar açılabilir. Mahalle aralarında orta halli market ve bakkal açılabilir. Oto tamir dükkanı açılabilir ya da bayilik veren marketler ile anlaşarak market açılabilir.
20 bin lira sermayeye bayilik veren firmalar hangileridir?
Komagene çiğ köfte
Tatlıses, Battalbey çiğ köfte
Elegance vip parfüm
Kapbula organik şeyler
Tostcuu torku bayiliği
Choco bons waffle
Ekoversol organik gübre
Ömer usta
Erkan usta
Adıyamanlı Erkan usta
Lezizhan çiğ köfte
Ziyafet çiğ köfte
Oses çiğköfte
Samsat çiğköftecisi
Çif köftem
Çiğköfteci Ahmet Aybak
Türkiye’de olmayan iş fikirleri
İşletme desteği
Oyun motoru
Online güvenlik
Drone kiralama işi
Hayvan kiralama
Gizem dükkanı işletme
Elektrikli bisiklet imalatı
Antika yenileme
Karizma ve güven eğitimi
Sürdürülebilirlik danışmanı
Kaçış odası
Elektronik turist rehberi
Fonksiyonel ısı değiştirici
Çamaşır hizmetleri
Seyahat planlama
Öfke odası kurma