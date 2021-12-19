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20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?

Kendi işinin patronu olmak isteyen birçok kişi internette kısıtlı sermaye ile yapılabilecek iş kollarını araştırıyor. Okurlarımız için 20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işleri araştırarak haberimizde yer verdik.

19 Aralık 2021 Pazar 03:15
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
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Kısıtlı sermayeye sahip olan birçok girişimci yeni bir iş kurmak için araştırmalar yapıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimciler için 20 bin lira sermaye ile iş kurulabilecek sektörleri listeledik.

İş fikri seçerken nelere dikkat edilmelidir?

iş kurmak isteyen kişiler öncelikle popüler sektörleri araştırıp sektörler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sonrasında iş kolundaki hedef kitle belirlenmeli ve buna göre adım atılmalıdır. Son olarak ise kâr sağlamak için finansman imkanları değerlendirilmelidir. Bu hususlar iyice araştırıldıktan sonra iş fikri seçilmelidir.

20 bin lira sermaye ile hangi işler yapılır?

Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak herkesin hayalidir. Elinde kısıtlı bir sermaye bulunan kişiler de çok kazandıran sektörlere adım atarak yüksek kârlı ve uzun süre ayakta kalabilecek işletmelere sahip olabilirler.

Yeni bir iş kurarken işin en zor kısmı hangi işi yapmak istediğinize karar vermektir. Bu konuda tecrübeliyseniz kolayca seçim yapabilirsiniz ancak yeni girişimciyseniz mutlaka araştırma yapmalı ve talebin en çok olduğu alanlarda iş kurmalısınız. Karar aşamasından sonra işlek yerlerde bulunan ve kirası daha uygun bir işletme kiralamak yerinde olacaktır.

20 bin lira sermaye ile yapabileceğiniz işlerden bazıları şunlardır:

3D yazıcılar ile tasarım

Açık parfüm bayiliği

Tasarım ürünleri satışı

Antika eşyaları yenileme ve tamir etme

Oto kokusu üretimi

Böcek yetiştiriciliği

Araç takip sistemi

Balık ve balık yumurtası üretim çiftliği

Bardakta mısır satışı

Cep telefonu ve elektronik cihaz tamiri dükkanı

Bebek spa ve aile yaşam merkezleri

Bebek ve doğum fotoğrafçılığı

Çay ocağı

Butik pastacı

Çocuklar için etüt ve oyun merkezleri

Çevirmenlik

Yeşil temizlik hizmeti

Danışmanlık

Çilingir dükkanı

Çağrı merkezi

Dans okulu

e-ticaret

tekstil sektöründe butik açmak

Dondurmacı

Evde yaşlı bakım hizmeti

Dizi sitelerine alt yazı hazırlamak

Drone ile düğün, nişan, kısa ve sünnet gibi organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimi yapmak

Dijital pazarlama ve SEO eğitimleri vermek

Dijital editörlük ve freelance işler

Güzellik salonu açmak

Sosyal medyada ürün satışı

Evcil hayvanlara özel oyuncak yapımı

Nakliyecilik

Forum sitesi kurulumu

Teraryum hazırlama işi

Kahvaltı evi

Kahve dükkanı

Kişiye özel antrenörlük

Kokulu sabun ve kokulu mum dükkanı

Korku evi oyunu organizasyonu

Kozmetik dükkanı

Makale yazarlığı

Limon üretimi

Mobil uygulama yazılımları

Logo tasarımı

Meyve suyu satış yeri

Minyatür bahçe yapımı

Network marketing

Düğün, nişan, kına organizatörlüğü

Oto lastikçi

Oto kurtarıcı

Okul kantini açmak

Paintball sahası kurmak

Radyo kanalı

Rüzgar enerjisi ve elektrik üretimi

Organik ve doğal oyuncaklar yapımı

Parti malzemeleri dükkanı

Seyyar satıcı olarak pilav satışı

Sigorta acente bayiliği

Solucan yetiştirip satmak

Takı, kıyafet tasarım dükkanı

Tarla işçiliği

Su satışı için bayilik

Tatlıcı dükkanı açmak

Aktar dükkanı açmak

Vegan ürünlerin satışı için dükkan açmak

Web sitesi tasarımı

Yarasa gübresi yetiştiriciliği

Yaşam koçluğu

Yoga ve pilates salonu

Spor salonu açmak

20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?

Araba al sat yapmak

Kripto para, tarım gıda ürünleri, takı, iç ve dış giyim, altın ve gümüş gibi yatırım araçları

AVM’de stand açmak

Balık av malzemeleri dükkanı açmak

Çiçekçi dükkanı açmak

Çin’den ürün getirip satışını yapmak

Döner salonu açmak

Havlu üretimi ve satışı

Mantar yetiştiriciliği

Çilek yetiştiriciliği

Orta düzeyde market açmak

Oto yedek parça dükkanı

Sakın koyunu yetiştiriciliği

Oto tamir dükkanı

Halı yıkamacılığı

Büfe

Oto aksesuar dükkanı

Toptan elektrik malzemeleri alış ve satışı

Toptan tekstil ürünleri alıp satmak

Tuhafiye dükkanı açmak

-20 bin lira sermaye ile tavuk, et ve balık döner salonu açmak günümüzde oldukça kârlı bir iş koludur. Bunun yanında fast food dükkanı, çiğköfteci de açılabilir.

Dükkan ve işyeri kiralanarak pet shop, kırtasiye, tuhafiye, çiçekçi gibi dükkanlar açılabilir. Mahalle aralarında orta halli market ve bakkal açılabilir. Oto tamir dükkanı açılabilir ya da bayilik veren marketler ile anlaşarak market açılabilir.

20 bin lira sermayeye bayilik veren firmalar hangileridir?

Komagene çiğ köfte

Tatlıses, Battalbey çiğ köfte

Elegance vip parfüm

Kapbula organik şeyler

Tostcuu torku bayiliği

Choco bons waffle

Ekoversol organik gübre

Ömer usta

Erkan usta

Adıyamanlı Erkan usta

Lezizhan çiğ köfte

Ziyafet çiğ köfte

Oses çiğköfte

Samsat çiğköftecisi

Çif köftem

Çiğköfteci Ahmet Aybak

Türkiye’de olmayan iş fikirleri

İşletme desteği

Oyun motoru

Online güvenlik

Drone kiralama işi

Hayvan kiralama

Gizem dükkanı işletme

Elektrikli bisiklet imalatı

Antika yenileme

Karizma ve güven eğitimi

Sürdürülebilirlik danışmanı

Kaçış odası

Elektronik turist rehberi

Fonksiyonel ısı değiştirici

Çamaşır hizmetleri

Seyahat planlama

Öfke odası kurma


Son Güncelleme: 19.12.2021 03:15
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Anahtar Kelimeler:
20 Bin Lira Sermaye Ile Yapılacak IşlerGirişimci
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