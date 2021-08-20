20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?

20 Ağustos 2021 Günü Koç Burcu

Sevgili Koç burçları, bugün üzülmemek için insanlardan herhangi bir beklenti içinde olmamalısınız. Bu beklentileri daha çok özel ve iş yaşamınızla gösterebilirsiniz. Bugün bu konularda dikkatli olmakta fayda var.

20 Ağustos 2021 Günü Boğa Burcu

İletişim açısından hevesli olsanız da karşınızdaki kişilerle iyi bir konuşma, haberleşme, iletişim içerisinde olmayabilirsiniz. Bu hususta daha temkinli olmaya çalışmalısınız.

20 Ağustos 2021 Günü İkizler Burcu

Sevgili ikizler burcu, bugün size negatif gelen herkese karşı belirgin bir tavrınızı çiziyorsunuz. Bugün özellikle farklı yerler görmek, farklı insanlar tanımak için büyük motivasyona sahip olacaksınız.

20 Ağustos 2021 Günü Yengeç Burcu

Başlanıp bir türlü bitirilemeyen konu veya işle ilgili birtakım görevleri bugün tamamlayabilirsiniz sevgili yengeçler. Eskiden hayalini kurduğunuz düşünceler bugün tekrar karşınıza gelebilir. Bu koşulda siz, dışardan ne söylendiğine aldırmaksızın kalbinizden geçenlere uygun hareket edeceksiniz.

20 Ağustos 2021 Günü Aslan Burcu

Bugün insanların fikirlerine fazlaca mağruz kalabilirsiniz sevgili aslanlar. En çok da aşk hayatınızla ilgili konularda değer verdiğiniz kişilerden birçok detay dinleyebilirsiniz. Ne olursa olsun gönlünüzden geçen kararı alacaksınız.

20 Ağustos 2021 Günü Başak Burcu

20 Ağustos 2021 Günü Terazi Burcu

Sevgili başaklar, bugün sizin için oldukça yoğun ve hatta çok bolluk bereketli sayılabilecek bir gün. İşi olan başaklar, var olan işleri genişletme kararı alabilir, önemli kararlarını uygulamaya geçebilirler.

Sevgili terazi burcu bugün hayatın o yoğun karmaşasından kurtulup günü oldukça sakin geçirme düşüncesinde olabilirsiniz. Evinizde veya sevdiğiniz bir ortamda günün sakin bir şekilde keyfinize bakmak isteyeceğiniz bir gün sizin için.

20 Ağustos 2021 Günü Akrep Burcu

Bugün parterinizi kıskanç tutumlarınız ile sıkabilirisiniz ve bu durum ilişkinizi yıpratabilir sevgili akrepler aman dikkat. Bugün bu yönünüzü biraz törpülemeniz gerekecek.

20 Ağustos 2021 Günü Yay Burcu

Bugün evdeki kullanmadığınız eşyalarınızı dönüştürerek farklı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz sevgili yay burçları. Bu uğraş sizi oludukça iyi hissettirecek.

20 Ağustos 2021 Günü Oğlak Burcu

Bugün doslarınız ile konuşmak ve doslarınızın dertlerini size anlatmak isteği ile karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmaya karar verebilirsiniz. Ayrıca günün sonunda evcil hayvanlarınız varsa onların birtakım beklenmeyen sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar.

20 Ağustos 2021 Günü Kova Burcu

Bugün çok fazla alışveriş yapma isteği içinde olabilirsiniz sevgili kovalar. Bu her ne kadar size buyük keyif verse de cüzdanınızı boşaltmamaya dikkat etmelisiniz

20 Ağustos 2021 Günü Balık Burcu

Bugün daha önce yapmadığınız işlere merak salabilirsiniz sevgili balıklar. Kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Keyif aldığınız başka uğraşlar sizin ruhunuza iyi gelecek ve sizi geliştirecektir.