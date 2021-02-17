20-21 Şubat hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı, yasak olacak mı?

Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Vaka sayısının azalması ve aşılama sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağını merak ediyordu.

Son olarak önümüzdeki hafta sonu 20-21 Şubat günlerinde sokağa çıkma yasağı olacak sorusu gündem oldu.

Hafta sonu yasaklar bitti mi?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının kalktığına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısının ardından yeni kararlar açıklanacak. Bu kararların ardından yasakların esnetilebileceği konuşuluyor.

Son alınan kararlar doğrultusunda bu hafta sonu yani 20-21 Şubat günlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cum gecesi 21:00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü sabah 05:00’e kadar devam edecek.

20 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Alınan karar doğrultusunda 18 yaş ve altındaki kişilerin Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00 ile 20:00 arasında sokağa çıkmasına izin verilmişti. Bakanlık söz konusu yaş kesimindeki kişilerin belirtilen saatlerde yürüme mesafelerinde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkabileceklerini açıkladı.

Öte yandan ülke genelinde 20 yaş ve altındaki kişiler gün içerisinde saat 13.00 ile 16:00 arasında sokağa acıkabiliyor.