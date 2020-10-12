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2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu

Antalya'da iki sene evvel sırra kadem basan ve alzaymır hastası olduğu bilinen Avni Gür'ün iskeleti kayalık alanlarda bulundu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 01:22
2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu
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Antalya'da kayalık alanlarda bulunan insan iskeletinin kime ait olduğu belli oldu.

Antalya'da Finike - Demre arasında ki karayolunda kayalık bir mevkiide vatandaşlar bir iskelet buldu. İnsan iskeleti olduğu sanılan iskeleti bulan kişiler durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları detaylı inceleme sonrasında iskelet ve parçaları ile kıyafetleri farklı alanlarda buldu.


Erkeğe ait olduğu anlaşılan iskelet ve bulunan diğer parçalar detaylı incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan bulunan iskeletin ilçede bundan yaklaşık 2 sene evvel sırra kadem basan ve  alzaymır hastası olduğu iddia edilen  Avni Gür'e ait olmasının muhtemel olması sebebiyle, Avni Gür'ün çocuğundan karşılaştırmak üzere DNA öneklerinin alındığı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 01:22
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaIskeletAlzaymır Hastasının Iskelet
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