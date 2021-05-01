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2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?

Koronavirüs salgını önlemek amaçlı tüm yurtta 17 gün tam kapanma yaşanırken vatandaşlar bu süreçte fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. 2 Mayısıs 2021 Pazar günü fırınların açık olup olmadığını araştıran vatandaşlar internette cevap arıyor. İşte 2 Mayısıs Pazar günü fırınlar hakkında güncel bilgi haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:51
2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?
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Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen fırınlar merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet 17 günlük tam kapanmanın gerçekleşeceğini söyledi. Pek çok iş yeri faaliyetlerine ara verirken büyük zincir marketleri ise hizmetlerine Pazar günü ara verecek.  Koronavirüs vakalarında artışın sebebi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma döneminin tüm yurtta uygulanacağını açıkladı. Kısıtlamanın 2.gününde vatandaşlar hangi dükkanların açık olup olmadığını araştırıyor. Mübarek Ramazan ayında olmamızdan dolayı vatandaşlar pide kuyrukları oluştururken insanların en merak ettiği konu fırınların açık olup olmaması. Ramazan ayı içerisinde olmamızdan kaynaklı vatandaşlar fırınların önünde pide sırası beklerken tam kapanma döneminde Pazar günleri fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. 

2 Mayısıs 2021 Pazar günü fırınlar açık mı?

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma nedeniyle fırınların durumu merak ediliyor. Birçok işletme faaliyetlerine ara verirken vatandaşlar panikle fırınların açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre fırınlar hizmetlerine devam ederken burada çalışanlar muaf sayılacak. Fakat unlu mamuller de sadece ekmek ve pide satışı olacağı açıklandı. Bu anlamda fırınlar 2 mayıs Pazar günü 10.00 ve 17.00 saatlerinde açık olacak.

 Pazar günleri fırınlar gibi bakkallar küçük marketler de açık olurken büyük zincir marketler A101, Carrefour, Şok, Bim, Migros, Çağdaş gibi marketler Pazar günü çalışmayacak.  Fırınlar ise 10.00 17.00 aralarında vatandaşlara hizmet verebilecek.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:51
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Fırın2 MayısPazarAçık
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