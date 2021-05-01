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2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı?

Tam kapanmanın ilk hafta sonunda marketler ve bakkallar merak ediliyor. Vatandaşlar, 2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı? sorularını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:13
2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı?
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Tam kapanmanın ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar araştırmalarına başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu açık olacak işletmeler belirlenirken 2 Mayısıs 2021 Pazar günü bakkalların açık olmayacağı merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağına devam

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’da başlayan tam kapanma 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00’a kadar devam edecek.

Tam kapatmada marketler ve bakkallar açık olacak mı?

Yayınlanan genelgede bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcıların saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmete devam edecek. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkabilirken araç kullanmak yasak olacak.

Marketler açık olacak mı?

Süper ve zincir marketler Pazar günleri hariç olmak üzere 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.

BİM Pazar günü açık mı?

BİM hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalıdır.

A101 Pazar günü açık mı?

A101 hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalıdır.

ŞOK Pazar günü açık mı?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalıdır.

Migros Pazar günü açık mı?

Migros hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalıdır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:13
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