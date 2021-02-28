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2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?

Okulların açılmasıyla ilgili verilecek kararı öğrenciler ve veliler dört gözle bekliyor. 2 Mart 2021 Salı günü Milli eğitim Bakanlığı tarafınca yapılan açıklama doğrultusunda eğitimin ne zaman aktif olacağı hala merak ediliyor. Yüz yüze eğitiminin yanı sıra Lise, ortaokul, ilkokul sınavlarında ertelenme kararı mı alındı?

28 Şubat 2021 Pazar 20:49
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
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Milli eğitim bakanlığının 15 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada 1 Mart’tan itibaren köy okulları ve tüm resmi ve özel ilkokullar, tüm resmi ve özel ortaokullar, İmam Hatip okullarınınsa 8. ve 12. Sınıflarında yüz yüze eğitimle ilgili verilenen aranın kısa zamanlı olarak bitebileceğini. Bu bakımda yüz yüze eğitime tam aktif olunamasa da kısmi geçilebileceği söylenmişti. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca tekrar yapılan bildirgede  1 Mart pazartesi itibariyle kabine toplantısından sonra bu kararın tekrardan düşününüz iyi belirtildi..

Birçok öğrenci ve Veli'nin 1 Mart itibariyle okulların açılması kararı yönünde beklentisi Milli eğitim Bakanlığı tarafınca bir gün sonraya ertelendi. Yani okulların yüz yüze eğitime geçip geçmemesi konu 2 Mart salı günü belli olacağı ifade edildi.

Lise sınavları doğrultusunda alınan karar

Covid-19 devam etmesi sebebiyle ilk dönemde yapılamayan lise okul sınavları, 8 Mart'ta okullarda yüz yüze aktifleşerek  yapılması düşünülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı bildirgede 1 Mart Pazartesi günü  pandeminin gidişatıyla ilgili gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında verilecek olan kararlar niteliğinde ele alınacağı  ve bu kararların değerlendirmesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına tabii tutularak  ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimin devamı konusunda kesin bir yargı oluşacağı açıklandı. Fakat yerinde karararda olası olmayan  durumlar nedeniyle olarak riskli illerde sınavların ertelenmesi söz konusu olacağı söylendi. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
IlkokulOrtaokulLiseKabinetoplantısıMebZiyaselçuk
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