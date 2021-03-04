2 Mart marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat kaçta açılacak? BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta kapanacak?

Koronavirüs tedbirleri boyunca değişen çalışma saatleri içerisinde yer alan marketler ve bakkallar kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market ve bakkalların çalışma saatleri belli oldu. İşte 2 Mart 2021 tarihi ile A101, BİM, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

Hafta sonu yasaklar devam edecek mi?

Alınan kararlar doğrultusunda hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk gruplarında kalan iller yine hafta içinde uygulandığı gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarında yer alan iller ise; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek.

Bu iller için Cumartesi günü 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Kısıtlamaların olduğu Pazar günlerinde market, bakkal, manav, kuruyemiş, kasap gibi hizmet veren sektörler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri neler?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günleri market çalışma saatleri ve cumartesi günleri 10.00-20.00 da hizmet verilecek.

Şok çalışma saatleri

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros çalışma saatleri

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Bim çalışma saatleri

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 çalışma saatleri

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Marketlerde Alkol satışı yasak mı?

Hafta sonu kısıtlamasının olduğu günlerde market, bakkal, manav, kasap türü hizmet veren gıda sektörleri 10.00- 17.00 saatlerinde açık olacak. Fakat sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.