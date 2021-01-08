2 kişinin can verdiği feci kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı!

2 kişinin can verdiği , 3 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı feci trafik kazası bugün Muğla Seydikemer'de yaşandı.

Muğla Seydikemer'de Sultan K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, Ankara karayolunda seyir halindeyken karşı yönden gelen Hüseyin B.'nin sürdüğü araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele ekipler yaptıkları ilk incelemede ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hurdaya dönen araçlar sıkışan araç sürücüleri ise kurtarma ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılıp, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden Sultan K'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.