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2 işçi feci şekilde can verdi!

Karabük'te faaliyette olan kum ocağında çalışan 2 işçi taş kırma makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi.

10 Mart 2021 Çarşamba 18:11
2 işçi feci şekilde can verdi!
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2 kişinin feci şekilde can verdiği olay Karabük'te yaşandı.

Gelen haberlere göre Ovacık ilçesinde faaliyette olan kum ocağında çalışan 50 yaşındaki Mustafa Özdemir ve 41 yaşındaki Yunus Özdemir isimli çalışanlar kum ocağında ki taş kırma makinesine bakım onarım yapmak için makinenin içine girdi. İşçiler içeride çalıştıkları esnada makinenin kapağının kapanmasıyla birlikte, işçiler içeride sıkıştı.

2 İŞÇİ CAN VERDİ

İş kazasını fark eden diğer işçiler hemen arkadaşlarına yardım etmek için koştu ve kapağı kaldırdı. Ağır kapak altında kalan iki işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İhbar üzerinde fabrikaya hemen 112 sağlık personeli ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında talihsiz işçilerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKum Ocağı
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