2 gündür haber alınamayan vatandaş, ekiplerin eve girmesinden sonra uyuduğu anlaşıldı!

Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, sokağın üzerinde yer alan apartmanın 2. Katında evde tek başına kalan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy adındaki vatandaştan 2 günden beri iletişim kuramayan yakınları, durumu 112 sağlık ekiplerine haber. İhbarın ardından olay yerine olan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Aksoy’un yakınları olay yerinde olan ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonun evin içerisinde çaldığını, ancak telefona cevap vermediğini belirtti. Ardından ekipler, dakikalar boyunca Aksoy’un evinin kapısını çalarak açmasını bekledi.
Ekipler tarafından uyurken bulundu
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:52