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2 gündür haber alınamayan vatandaş, ekiplerin eve girmesinden sonra uyuduğu anlaşıldı!

Kocaeli İzmit’te yakınları tarafından 2 gündür haber alınamadığı söylenen vatandaş, ekiplerin harekete geçmesine neden oldu. Ekipler tarafından dakikalarca evinin kapısı çalınan vatandaş, uyurken bulundu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:52
2 gündür haber alınamayan vatandaş, ekiplerin eve girmesinden sonra uyuduğu anlaşıldı!
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Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, sokağın üzerinde yer alan apartmanın 2. Katında evde tek başına kalan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy adındaki vatandaştan 2 günden beri iletişim kuramayan yakınları, durumu 112 sağlık ekiplerine haber. İhbarın ardından olay yerine olan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Aksoy’un yakınları olay yerinde olan ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonun evin içerisinde çaldığını, ancak telefona cevap vermediğini belirtti. Ardından ekipler, dakikalar boyunca Aksoy’un evinin kapısını çalarak açmasını bekledi.

Ekipler tarafından uyurken bulundu 

Aksoy’un kapıyı açmamasının ardından itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımıyla ile balkonunu kullanarak içeri girmeyi başardı. Evin içerisine giren ekipler, Aksoy’un uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Aksoy, uyuya kaldığını ifade etti. Herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı öğrenilen Aksoy’un, iyi olduğunu söylemesinin ardından ekipler olay yerini terk etti.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
PolisVatandaşKocaeliİzmit
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