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2 grup sokak ortasında birbirlerine girdiler! Saç saça başbaşa kavga

Sokağa çıkma yasağını önemsemeyen ve hafta sonu kısıtlaması sırasında Antalya’da iki grup arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirlerine girdiler.

01 Mart 2021 Pazartesi 12:07
2 grup sokak ortasında birbirlerine girdiler! Saç saça başbaşa kavga
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde gerçekleşen kavgada edinilen bilgilere göre aralarında husumet olan iki grup sokağa çıkma kısıtlamasında karşılaştıkları zincir market şubesi önünde atışarak tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada bir süre sonra yumruklaşmaya başladılar. Yaşanan kavgaya kadınların da dahil olması ile büyüyen kavga sokağa taştı.

KADINLAR VE ERKEKLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

15 kişinin toplandığı kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken kadınlar saç saça baş başa birbirlerine girdi. Aralarında husumet bulunan tarafların sokağa çıkma yasaklamasına rağmen sokakta kavga etmeleri çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

YASAK DİNLEMEDİLER

Çevre esnafı ve vatandaşların müdahalesi ile taraflar birbirinden güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavgada sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü.

Vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.



Son Güncelleme: 01.03.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Sokak KavgasıAntalya
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