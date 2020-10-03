2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun

7 Eylül sabahi Ataşehir İçerenköy Mahallesinde gerçekleşen olayda bilgilere göre sabah işyerine açmaya gelen iş yeri sahibi kapıyı açık bir şekilde gördü. Dükkanına girdiğinde büyük şok yaşayan adam birçok ürününün yerinde olmadığını gördü. Soyulduğunu görünce hemen polise haber veren iş yeri sahibi polis ekiplerinin gelmesi ile olay yeri incelemesi yapıldı

Sadece dakikalar içerisinde 170 bin TL vurgun

23 gün sonra yakalandılar

Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızların dükkanda bulunan birçok araç teybi, araç kamerası, araç içi televizyon ve araç içi monitörlerinden oluşan ürünleri sadece 2 dakika içerisinde çaldılar. Alınan ürünlerin fiyatlarının 170 bin TL üzerinde olduğu belirlendi.

Yetkili polislerin yaptıkları çalışmalar sayesinde 23 gün sonra hırsızlardan 2 tanesi yakalanırken diğer şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkli bir araç ile dükkana geldikleri, kapıyı açarak içeri girdikten sonra dakikalar içerisinde iş yerindeki ürünleri araçlarına yükleyip kayıplara karıştıkları görüldü. Öte yandan olay sırasında oradan geçen bir kişinin olayı cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

