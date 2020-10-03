İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun

Ataşehir'de bir hırsız grubu, girdikleri iş yerinden dakikalar içerisinde 170 bin TL'lik ürün çaldı. Sadece iki dakika tüm dükkânı soyan hırsızlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şüphelileri arama çalışmaları sürerken 2 kişi hırsız ele geçirildi

03 Ekim 2020 Cumartesi 11:30
2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun
Takip Et:

7 Eylül sabahi Ataşehir İçerenköy Mahallesinde gerçekleşen olayda bilgilere göre sabah işyerine açmaya gelen iş yeri sahibi  kapıyı açık bir şekilde gördü. Dükkanına girdiğinde büyük şok yaşayan adam birçok ürününün yerinde olmadığını gördü. Soyulduğunu görünce hemen polise haber veren iş yeri sahibi polis ekiplerinin gelmesi ile olay yeri incelemesi yapıldı

Sadece dakikalar içerisinde 170 bin TL  vurgun


Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızların dükkanda bulunan  birçok araç teybi, araç kamerası, araç içi televizyon ve araç içi monitörlerinden oluşan ürünleri sadece 2 dakika içerisinde çaldılar. Alınan ürünlerin fiyatlarının 170 bin TL üzerinde olduğu belirlendi.

23 gün sonra yakalandılar

Yetkili polislerin yaptıkları çalışmalar sayesinde 23 gün sonra hırsızlardan 2 tanesi yakalanırken diğer şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkli bir  araç ile dükkana geldikleri, kapıyı açarak içeri girdikten sonra dakikalar içerisinde iş yerindeki ürünleri araçlarına yükleyip kayıplara karıştıkları  görüldü. Öte yandan olay sırasında oradan geçen bir kişinin olayı cep telefonu ile kaydettiği görüldü.



Son Güncelleme: 03.10.2020 11:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AtaşehirHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi
Metro inşaatında ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti
Metro inşaatında ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?
Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak

Popüler Haberler

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Günlük burç yorumları 4 Ekim 2020 Pazar aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2020
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini kim canlandırıyor? Fatih Çetintaş biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ne? Birkan Sokullu oynadığı diziler
TRT 1 Yeni dizi Kod Adı: Karantina oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor?
Audi Cup Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç yayını şifresiz olacak mı?
Kefilsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kefilsiz kredi şartları
TOKİ 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı
Nihat Hatipoğlu Ramazan programında ne kadar para alıyor?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2020
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.