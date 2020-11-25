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2 bin lira maaşla yaptıkları şaşkına çevirmişti! Son izninde yakayı ele veren kasiyerin cezası belli oldu

İstanbul'da bulunan bir manavda kasiyerlik yapan Hanife K. adlı kişi 9 yıl boyunca her gün manavın kasasından 700 ila 1200 lira para çaldığı ortaya çıktı. Olay Hanife K. 'nın yıllık izne çıktığında kasada oluşan dengesizlik ile fark edildi. Foyası ortaya çıkan kasiyere 10 ay hapis cezası verildi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:45
2 bin lira maaşla yaptıkları şaşkına çevirmişti! Son izninde yakayı ele veren kasiyerin cezası belli oldu
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İstanbul'da bulunan bir manavda kasada oluşan dengesizlik 9 yıl sonra aydınlatıldı.

İstanbul’un bir semtinde kasiyer olarak çalışan Hanife K.'nın 15 gün yıllık izne ayrılması ile birlikte günlük cironun 700-1000 tl artması ve kasiyerin dönüşü ile birlikte cironun eski düşüşüne geçmesi şirket yetkililerinin dikkatini çekti. 

Güvenlik kameralarını inceleme altına alan dükkân sahipleri, kasada bulunan paradan bir miktarın çalışanları tarafından hızlıca alındığını farketti.

KASİYER İZNE ÇIKTI CİRO ARTTI

Manav sahipleri yıllarca kendileri ile birlikte çalışan kasiyerleri tarafından soyulduğunu fark edince soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Şikayette bulunan manav sahipleri yazdıkları dilekçelerinde Hanife K. adlı kasiyerin 9 yıldır yanlarında kasiyer olarak çalıştığını 9 yıldır  dükkanda alınan ürünlerle satılan ürünler arasında cironun örtüşmemesinin kendilerinin zarara uğrattıklarını yaşanan bu dengesizliğin Hanide K.' adlı çalışanlarının yıllık izne çıkmasıyla kasadaki değişikliği fark etmeleriyle ortaya çıktığını belirttiler.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER


Şüphe üzerine kasanın çevresi güvenlik kameraları yerleştirildi. İncelenen kayıtlarda her gün belirli saatlerde kasanın üzerine kâğıt bir torba ile kapandığı ve o esnada elinin kasanın içinde olduğu ve ardından da o kağıt poşeti ve elini kasanın altına uzatarak para çaldığını fark etti.

EL ÇABUKLUĞUYLA HER GÜN ÇALMIŞ

Yerleştirilen kameralarda çalışanların el çabukluğu ile kasadaki paraları çaldığı tespit edildi.

EV VE ARABA ALDI, ÇOCUĞUNU KOLEJE YAZDIRDI

Ne kadar süredir hırsızlık yaptığı belirlenemeyen çalışanın son yıllarda ev ve araba alması dikkatlerden kaçmadı. 

Asgari ücretle çalışan bir kişinin çocuğunu 15 bin tl vererek kolejde okutması da dilekçede ayrıca belirtildi. 

"ZARAR ÇOK FAZLA, TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Savcılık şikayetin ardından Hanife K. hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 

Manav sahipleri yıllardır zarara uğratıldıklarını belirterek kasiyerin cezalandırılmasını istediklerini belirttiler.

10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Hanife K. hakkında üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis ve 55 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:45
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