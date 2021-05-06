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19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?

Ülkemizde pandemi tedbirleri kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaktadır. Tam kapanmanın bitişinden 2 gün sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olmasından dolayı vatandaşlar, 19 Mayıs'ta kısıtlama olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Bu haberimizde 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs'ta yasaklar devam edecek mi? sorularının cevapları...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:44
19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?
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Tam kapanma ,29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanmaktadır. 17 Mayıs’ın ardından 2 gün sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı geliyor. Vatandaşlar,19 Mayıs tarihinden kısıtlama kararının olup olmayacağını merak etmektedir. 19 Mayıs tarihinde kısıtlama var mı?

19 Mayıs tarihi için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni kabine toplantısında, 19 Mayıs tarihiyle ilgili kararın netlik kazanacağı tahmin edilmektedir. 17-18-19 Mayıs tarihlerini mi kapsayacak yoksa yalnızca 19 Mayıs tarihinden bir kısıtlama olacak sorularının cevapları yeni kabine toplantısında belli olacak. Kabine toplantısının 11 Mayıs tarihinde olması beklenmektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:44
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