19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?

Tam kapanma ,29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanmaktadır. 17 Mayıs’ın ardından 2 gün sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı geliyor. Vatandaşlar,19 Mayıs tarihinden kısıtlama kararının olup olmayacağını merak etmektedir. 19 Mayıs tarihinde kısıtlama var mı?

19 Mayıs tarihi için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni kabine toplantısında, 19 Mayıs tarihiyle ilgili kararın netlik kazanacağı tahmin edilmektedir. 17-18-19 Mayıs tarihlerini mi kapsayacak yoksa yalnızca 19 Mayıs tarihinden bir kısıtlama olacak sorularının cevapları yeni kabine toplantısında belli olacak. Kabine toplantısının 11 Mayıs tarihinde olması beklenmektedir.