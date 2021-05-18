19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle noterler esnek çalışma sistemine geçiş yaptı. Bu nedenle hafta sonu noterlik uygulaması bir süredir kullanılmıyor. Noterler, resmi tatillerde ise hizmet vermiyor.

19 Mayıs’ta noterler açık mı?

Noterler, kamu kurumlarında olduğu gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu sebeple 19 Mayıs Çarşamba günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda noterler kapalı olacak.

Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar işlemleri için 20 Mayıs Perşembe gününü bekleyecekler. Pandemi nedeniyle nöbetçi noter uygulaması da olmayacak. Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT ve kamu kurumları da 19 Mayıs’ta açık olmayacak.