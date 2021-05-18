19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle noterler esnek çalışma sistemine geçiş yaptı. Bu nedenle hafta sonu noterlik uygulaması bir süredir kullanılmıyor. Noterler, resmi tatillerde ise hizmet vermiyor.
19 Mayıs’ta noterler açık mı?
Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar işlemleri için 20 Mayıs Perşembe gününü bekleyecekler. Pandemi nedeniyle nöbetçi noter uygulaması da olmayacak. Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT ve kamu kurumları da 19 Mayıs’ta açık olmayacak.
Son Güncelleme: 18.05.2021 16:55