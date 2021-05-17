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19 Mayıs'ta noter ve PTT şubeleri açık mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan kısıtlamalar belli oldu. Resmi tatil günü olan 19 Mayıs'ta hangi kurumların açık olup olmadığını merak edilirken birçok vatandaş da 19 Mayıs'ta noter ve PTT şubelerinin açık mı, kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:38
19 Mayıs'ta noter ve PTT şubeleri açık mı, kapalı mı?
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İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan yeni kısıtlamalar belli oldu. Bunun üzerine birçok vatandaş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda noter ve PTT gibi kurumların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

19 Mayıs’ta PTT ve noterler açık mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının resmi tatil olmasından ve koronavirüs salgını kısıtlamalarından dolayı pek çok vatandaş hangi kurumların açık olup olmadığını araştırıyor. 19 Mayıs Çarşamba günü marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar saat 10.00-16.00 arasında hizmet verebilecekler. Vatandaşlar (65yaş ve üzeriyle 20yaş ve altında olanların dışında) zorunlu ihtiyaçları karşılanmasıyla sınırlı ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli kişiler dışında) ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecekler.

Belirlenen hizmet saatleri arasında da marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar adreslere teslim satışlarda yapabilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık olacak?

19 Mayıs Çarşamba günü ekmek üretimlerinin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayiler, bunun yanı sıra tatlı üretimi yapılan/satılan iş yerleri açık olacaktır.

Açık olmasına izin verilen kurum ve kuruluşlar ise şunlardır;

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin devam ettirilmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işletmeler (Hava limanları, limanları, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaslı bakım evleri, rehabiltasyon merkezleri, Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

- Valilikler ya da Kaymakamlıklar tarafından yerlesim merkezleri için her 50bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve var ise otoyol üzerinde her 50km için bir adet olmak üzere belirlenen sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyonlarıyla lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenen ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır),

- Dogalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faliyet yürüten büyük tesis ve isletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleriyle termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

- İçme suyu dolum tesisleriyle içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketleri,

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezi,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yapan isletme veya firmalar,

- Bulundugu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartıyla makana, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimiyle temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldıgı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi basta olmak üzere hijyen malzemeleriyle bu malzemelerin üretimi için ihtiyac duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

- Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve lojistigini yapan firmalar,

- Oteller ve konaklama yeri,

- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisi,

- Çalışanları inşaat alanında ya da maden alanında bulunan şantiyede konaklayıp yapımı ya da çalışması süren büyük inşaatlarla madenler (İnşaat ve konaklama aynı santiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve santiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşat alanı ya da maden sahalarıyla sınırlı)


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısNoterPttKademeli Normalleşme
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