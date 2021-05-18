19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar dağıtım ve teslimat yapacak mı?

19 Mayıs çarşamba günü kargolar açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil olarak geçmektedir. Bu günün resmi tatil olması ile birlikte kargoların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Son zamanda uygulanan yasaklardan sonra 19 Mayıs tarihinin resmi tatil olarak geçmesiyle birlikte vatandaşlar kargoların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. 19 Mayıs çarşamba günü kargolar açık olacak mı ?

19 Mayıs’ta kargolar hizmet verecek mi?

Resmi tatil süreçlerinde kargo şirketleri hizmet verip vermeyeceklerini kendileri belirlemektedir. Normal mesai saatleri içerisinde kargoların çalışmalarına engel olacak bir durum da söz konusu değildir. İç İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede ise, açık olacak iş yeri,işletme ve kurumlarda yönetici, görevli ya da çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında hizmet verecek olanlar istisna dışında tutulacaklar. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından sorumlu tutulmayan kişiler arasında ürün ya da malzemelerin nakliyesinde veya lojistiğinde, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da yer almaktadır.