19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?

19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu?

Eczaneler 19 Mayıs’ın resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklar. Fakat o gün nöbetçi eczaneler açık olacak ve hizmete devam edecekler. İstanbul Eczacı Odası’nın yaptığı bir açıklamaya göre; ‘’Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi olarak ilan edilmiş olan 29 Nisan – 17 Mayıs tarihlerinde ( resmi tatiller hariçtir ) 30 Nisan Cuma gününden itibaren başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe dek İstanbul il sınırları içinde olan bütün eczanelerimizin mesai saatleri sabah 09.00 – akşam 18.00 olacaktır.’’ şeklindeki ifadeler belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada 17 Mayıs gününden itibaren ise eczanelerin mevcut çalışma düzeni olan sabah 09.00 - akşam 19.00 saatlerine geçileceği duyuruldu.