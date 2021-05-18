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19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmasından dolayı vatandaşlar da ’ 19 Mayıs günü eczaneler çalışacak mı? Yarın eczaneler açık mı? 19 Mayıs’ta eczanelerin çalışma saatleri nasıl? ‘ sorularını sormaya başladılar. Bizde bu soruların bütün detaylarına sizler için haberimizde yer verdik. Gelin birlikte bakalım..

18 Mayıs 2021 Salı 16:12
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?
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19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu?

Eczaneler 19 Mayıs’ın resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklar. Fakat o gün nöbetçi eczaneler açık olacak ve hizmete devam edecekler. İstanbul Eczacı Odası’nın yaptığı bir açıklamaya göre; ‘’Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma dönemi olarak ilan edilmiş olan 29 Nisan – 17 Mayıs tarihlerinde ( resmi tatiller hariçtir ) 30 Nisan Cuma gününden itibaren başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe dek İstanbul il sınırları içinde olan bütün eczanelerimizin mesai saatleri sabah 09.00 – akşam 18.00 olacaktır.’’ şeklindeki ifadeler belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada 17 Mayıs gününden itibaren ise eczanelerin mevcut çalışma düzeni olan sabah 09.00 - akşam 19.00 saatlerine geçileceği duyuruldu.


Son Güncelleme: 18.05.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısEczane
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