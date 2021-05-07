19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 1 yıldan fazladır milli ve dini bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son olarak Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olarak bu yasak, 19 Mayıs’ın yaklaşmasıyla tekrar gündeme gelebilir. Vatandaşlar da 19 Mayıs’ın yaklaşmasıyla birlikte, bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İntenet üzerinden bu konuyu araştıran vatandaşlar, 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını merak ediyor. Aynı zamanda 19 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını da merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili pek çok araştırma yapıyor. Biz de haberimizde 19 Mayıs ile ilgili araştırılan sorulara yanıt verdik. İşte soruların yanıtları...

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs’ın denk geldiği gün Çarşamba. Bu yıl 19 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

Her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs’ta da resmi tatil uygulaması geçerli.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bu konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak son 1 yılda birçok milli ve dini bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sebepten dolayı 19 Mayıs’ta da sokağa çıkmak yasak olabilir.