19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşlar açık mı?

19 Mayıs günü bankalar açık olur mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde birçok tedbirler alınmıştı. 17 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takviminin açıklanmasıyla beraber 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak çeşitli yasaklar ile bazı işyerleri kapalı kalmaya devam edecektir. Bu hafta ise kutlanacak olan’ta resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak edildi.ler arasında yer alan 19 Mayıs’nda birçok etkinlik ve kutlamalar yapılırken resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlerde resmi tatil olmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihi Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için ise kamu kurumları ve bankalar bu tarihte kapalı olacaktır.