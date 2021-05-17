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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşlar açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde birçok tedbirler alınmıştı. 17 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takviminin açıklanmasıyla beraber 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak çeşitli yasaklar ile bazı işyerleri kapalı kalmaya devam edecektir. Bu hafta ise kutlanacak olan 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşlar açık mı?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde birçok tedbirler alınmıştı. 17 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takviminin açıklanmasıyla beraber 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak çeşitli yasaklar ile bazı işyerleri kapalı kalmaya devam edecektir. Bu hafta ise kutlanacak olan 19 Mayıs’ta resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak edildi. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda birçok etkinlik ve kutlamalar yapılırken resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlerde resmi tatil olmaktadır. 

19 Mayıs günü bankalar açık olur mu?

Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihi Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için ise kamu kurumları ve bankalar bu tarihte kapalı olacaktır.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısGençlik Ve Spor BayramıResmi Tatil
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