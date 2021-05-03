19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne geliyor, kaç gün tatil?

Ülkemizin belli tarihlerinde resmi gün ve haftalar bulunmaktadır. Bu belli gün ve haftalarda zaman zaman resmi tatil ilan edilmektedir. Mayıs ayı içerisinde de bazı resmi tatiller mevcuttur. Bunların ilk 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ydü. 1 Mayıs’ın geride kalmasının ardından gözler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na çevrildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız 19 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs hangi gün, 19 Mayıs’ta kaç gün tatil var sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

19 Mayıs Resmi Tatil mi?

19 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde resmi tatil ilan edilmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Önemi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Samsun’da kutlanmaya başlandı. İlk başta Gazi günü olarak kutlanıyordu. Sonrasında 24 Mayıs 1935 tarihine gelindiğinde Atatürk günü ismiyle kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs, ilk kez Fenerbahçe stadında kutlandı. Bu kutlamalara Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları katıldı. Sonrasında 19 Mayıs gençlik ve Spor bayramı olarak her yıl kutlanmaya başlandı. Bu karar Atatürk’ün onayından geçti.