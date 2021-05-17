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19 Mayıs neden kutlanır? 19 Mayıs neden önemlidir?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına az bir zaman kaldığı şu günlerde internet kullanıcıları da bu özel günün anlam ve önemini araştırmaya başladılar. Vatandaşlar da 19 Mayıs’ın Türkler için olan önemi nedir? Neden kutlanıyor? Şeklindeki soruların yanıtlarını merak ederek araştırıyorlar. Bizde bütün cevapları ile haberimizde detaylarını derledik..

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:29
19 Mayıs neden kutlanır? 19 Mayıs neden önemlidir?
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Her sene vatandaşlarımız tarafından büyük bir sevinç ve coşku ile kutlanan, milli ve resmi bayramlarımızdan olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte bu günün önemi de büyük bir merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Türker için 19 Mayıs neden bu kadar önemli? Her yıl neden coşku ile kutlanıyor? Sorularının yanıtları haberimizin detaylarında gizli.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkler için neden bu kadar önem taşıyor? Her sene neden kutlanıyor?

Her sene 19 Mayıs gününü büyük bir coşku ve sevinçle karşılayarak kutladığımız bu anlamlı gün ne yazık ki bu sene tüm dünyanın etkisinde olduğu Covid-19 salgınının gölgesinde geçecek. Bu güne özel yapılan törenler online programlar üzerinden kutlanacak. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs, işgal altında olan ülkemizin kurtuluş mücadelesinin başlaması açısından da hem çok önemli hem de kritik bir öneme sahiptir.

19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktasıdır. O zamanlar ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar ve imkansızlıklara rağmen, adeta yoktan tekrar var olan bir Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atıldı. Mustafa Kemal Atatürk tüm bu zorlu koşullar altında ve İstanbul ordusunun da baskıları sonrasında Bandıma Vapuruna binerek Samsun’a çıkmış ve Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastığından dolayı bu gün milli mücadelemizin başladığı gün olarak kabul edilmiş ve hak arasında da milli mücadele bilincinin oluşması ile birlikte derhal harekete geçilerek koskoca bir ulusun birlik olması ile işgalci devletlere karşı bağımsızlık mücadelesine başlanmıştır. Bağımsızlığa giden bu zorlu yolda milli mücadele 19 Mayıs’ta başladı.

Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktası olarak kabul edilen bu tarih ayrıca ‘’ Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’’ olarak kabul edilerek tüm yurtta kutlanmaktadır. Atatürk, Milli Mücadele zamanlarında Türk milletini ileri taşıyacak olanların da genç fikirler olduğunu öngörmüş ve bu sebep ile ‘’gençlik’’ kavramına da ayrı bir önem vermekteydi.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış yolculuğu

Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşları 16 Mayıs 1919’da Cuma günü öğleden sonra ‘’ Bandırma ’’ ismini taşıyan eski bir vapur ile İstanbul Galata rıhtımından ayrılarak Samsun’a doğru yola çıktı fakat Atatürk’ün Samsun’a giderken ülkede görmüş olduğu manzara çok parlak değildi. İstanbul’da İngiliz askerleri tarafından işgaller başlamıştı. Pontusçular da İstanbul sokaklarında dolaşıyorlardı ve halk ne yazık ki kendini koruyabilecek durumda değildi. Atatürk, günümüzde müze olarak kullanılan Hıntıka Palas’ta konakladığı süre zarfında hep ülkenin içinde bulunduğu bu durumları düşünerek yolculuğu boyunca geçirmiş olduğu uykusuz geceleri sona ermedi, şimdi de Samsun’da uykusuz geceleri başlıyordu. Fakat; Atatürk’te ve O’nun gibi düşünen silah arkadaşlarında bu azim ve hırs oldukça onların karşısındaki hiçbir engel aşılamaz değildi. Yine de her şeye ve her engele rağmen bu zorlu mücadele Türk Milletinin dönüm noktası oldu ve ülkenin kurtuluşunun da başlangıcı oldu. Milli mücadele2yi başlatabilmek için Samsun’da Anadolu topraklarına basarak 19 Mayıs 1919 tarihinin öneminden dolayı Atatürk 19 Mayıs gününü Türk gençliğine hediye etti.  Bu nedenle gençlik kavramı Atatürk için genel anlamda fikirlerde ki yenilikleri anlatıyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısGençlik Bayramı
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